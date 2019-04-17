Baharda Doğu'ya kar sürprizi

KARS (AA) - Erzurum, Kars ve Ardahan'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Erzurum'da sabah saatlerinde etkili olan ve halen etkisini sürdüren kar yağışı, kentin tamamını yeniden beyaza bürüdü.

İlkbahar mevsiminin ikinci ayı nisanda etkili olan kar yağışı dolayısıyla sürücüler de kayganlaşan yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri, kar dolayısıyla kentte kar küreme ve temizleme çalışması başlattı.

Sabah saatlerinde yurdun birçok kentinde bahar havası etkili olurken, kar ile karşılaşanlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları kürek yardımıyla temizledi.

Kars

Kars'ta iki gündür aralıklarla devam eden sağanak, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Sabahın erken saatlerinde okul ve iş yerlerine gidenler kar sürpriziyle karşılaştı. Kar yağışı nedeniyle kent merkezi kısa sürede beyaza büründü. Bazı vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Vatandaşlardan Ataman Bezer, Kars'ta nisan ayında kar yağışının normal olduğunu, önceki yıllarda da bu durumun yaşandığını anımsattı.

Kar yağışı nedeniyle araç üzerinde biriken karları temizlediğini ifade eden Bezer, "Kars'ta nisan ayında kar yağması gayet doğal, 30 yıl önce 26 Haziran'da Kars'a kar yağdığını hatırlıyorum. Nisan, mayıs değil haziranda Kars'a kar yağdı, burası için normal bir durum." diye konuştu.

Sarıkamış ilçesinde gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 10 santimetre olarak ölçüldü.

Çetin Demirci, baharı beklerken kışın geri geldiğini belirterek, "Sabah kalktığımızda her taraf karla kaplıydı, bizde kürekleri alıp karları kürüyoruz." dedi.

Karayolları ekipleri kar küreme çalışması başlattı.

Kar yağışına sevinen çocuklar, okulların bahçesinde kardan adam yaptı kar topu oynadı.

Ardahan

Ardahan'da da etkili olan kar yağışının ardından kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Sabah saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle okula gitmeye çalışan öğrenciler de zor anlar yaşadı.

Söz konusu 3 ildeki kar yağışı sebebiyle özellikle ağaçlık alanlar, parklar ve tarihi mekanlarda güzel görseller ortaya çıktı.