Bahadın Belediye Kütüphanesine kitap desteği

YOZGAT (AA) - İstanbul Şişli Belediye Başkanlığı tarafından Bahadın Belediyesi Kütüphanesine kitap bağışında bulunuldu.

Bahadın Belediye Başkanı Dilaver Özcan, yaklaşık bir yıl önce kurdukları kütüphanedeki kitap sayısının her geçen gün arttığını söyledi.

Şişli Belediyesi’nin, kütüphanelerine 400 kitap bağışladığını ifade eden Özcan, "Okumayan toplumlar, kökü toprakta olmayan ağaçlar gibi yıkılmaya ve çürümeye mahkumdur. Biz de belediye olarak halkımızın okuma alışkanlıklarını geliştirmelerini istiyoruz. Kitap sayımız her geçen gün artıyor. Kütüphanemize kitap bağışında bulunan Şişli Belediyesine çok teşekkür ediyorum." dedi.