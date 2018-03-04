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Bağımlılıktan kurtulan genç uyuşturucuya savaş açtı

Madde bağımlılığından AMATEM'de gördüğü tedavi ve azmiyle kurtulan 19 yaşındaki genç, uyuşturucu kullanan arkadaşlarının da sağlıklarına kavuşması için kolları sıvadı.

04 Mart 2018 Pazar 13:52
Bağımlılıktan kurtulan genç uyuşturucuya savaş açtı
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İZMİR (AA) - Madde bağımlığından, Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezinde (AMATEM) gördüğü terapi ve tedaviyle kurtulan genç, kendisi gibi uyuşturucu bağımlısı arkadaşlarını da hayata kazandırmak için gönüllü olmaya karar verdi.

İzmir'de dünyaya gelen 19 yaşındaki B.D, ilk kez 13'üncü yaş gününde uyuşturucu kullandı. Arkadaşının "Bir kere kullanmakla bir şey olmaz." dediği esrarı içen genç, bir yıl içinde farklı uyuşturucu maddeleri kullanarak bağımlı oldu.

Önce çevresine ve ailesine karşı davranışları değişen B.D, okulun basketbol ve futbol takımından ayrıldı.

Uyuşturucu bulamayınca "yoksunluk" olarak tabir edilen krizler yaşamaya başlayan ve lise eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalan B.D, kendi çabasıyla bağımlılıktan kurtulmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

Beraber uyuşturucu kullandığı arkadaşlarının AMATEM'de yapılan tedavileri yanlış anlatması nedeniyle ailesinin "Tedavi ol" önerilerine her seferinde olumsuz yanıt veren B.D, her geçen gün uçurumun kenarına süreklenmeye başladı.

Ailesinden tamamen uzaklaşan, günlerce eve gitmeyen genç, bir arkadaşının uyuşturucu madde alamadığı için yaşadığı kriz anını izleyince çok etkilendi.

İçerisine düştüğü bataklıktan kurtulmaya karar veren B.D, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde hizmet veren AMATEM'e başvurma kararı aldı.

Hastanede 3 ay kalarak devam eden psikoterapi programı ve ilaç tedavisiyle bağımlılıktan kurtulan genç, yeniden eğitimine döndü.

"Uyuşturucu yüzünden çocukluğum ve gençliğim gitti"

B.D, uyuşturucu madde bağımlılığı nedeniyle ne çocukluğunu ne de gençliğini yaşadığını, gördüğü tedavinin ardından hayata yeniden dört elle sarıldığını söyledi.

Uyuşturucu yüzünden hayallerinin yarım kaldığını belirten B.D, "Babam beni o zaman açıköğretim lisesine kaydettirmişti. Son sınıf öğrencisiyim. Önce liseyi bitirip, ardından hukuk fakültesi okumak istiyorum. Artık kirli değil temiz nefes almak istiyorum. Şimdiki aklım olsaydı geçmişte yaşadıklarımın hiçbirini yaşamazdım." dedi.

Sağlığına kavuşmasına en çok anne ve babasının sevindiğini anlatan B.D, onlarla yıllarca yapamadıkları şeyleri şimdi bir bir gerçekleştirmeye başladığını, ailesi ve yakın çevresinin kendisine artık her konuda çok güvendiğini ifade etti.

"Bütün arkadaşlarımın AMATEM'de tedavi olmalarını istiyorum"

Uyuşturucu kullanan arkadaşların da bağımlılıktan kurtulmalarını istediğini, bu illetten kurtulmaları için onlara destek olacağını anlatan B.D, "Arkadaşlarıma ulaşarak AMATEM'de yapılan tedaviler hakkında bilgi vereceğim. Bu merkezin beni nasıl hayata bağladığını anlatacağım. Onların da tedavi olmasını çok istiyorum. Bu saatten sonra arkadaşlarımın yere düşüp bayıldıkları görmek beni çok üzer." diye konuştu.

"Uyuşturucuyu tedavisinde önemli olan karar verme süreci"

İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi AMATEM Servisi'nde görevli Psikiyatri Uzmanı Hakan Toker de B.D'nin kendilerine ilk kez geçen yıl kasım ayında başvurduğunu söyledi.

Toker, şunları kaydetti:

"Kişinin kararıyla olan bir şey. Çoğu insan bu işin bırakılamayacağını düşünse de aslında iradeyle hiçbir alakası yok. Tamamen karar verip arkasında durma durumu. Hastamız uyuşturucuyu bırakmak için çok kararlıydı. İlk önce ilaç tedavisiyle yoksunluk dediğimiz uyuşturucu madde alınmadığında yaşanabilecek tabloyu önledik. Ardından kişiye özel tedavi yöntemi uyguladık. Hayatını yeniden düzenlemek konusunda birlikte eğitim programları düzenledik. Daha önce uyuşturucu kullanıp bırakanlarla bir araya getirdik, onların başarı öykülerini dinledi."

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Alkol Ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi Ve Araştırma Merkezi (AMATEM)Hukuk FakültesiİzmirTedaviTürkiye
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