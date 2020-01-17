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Bağdat'taki hükümet karşıtı gösteride 2 kişi hayatını kaybetti
Irak'ın başkenti Bağdat'taki Tahrir Meydanı yakınlarında düzenlenen hükümet karşıtı protestolarda 2 gösterici hayatını kaybetti.
Genel 17.01.2020, 22:41
Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bağdat'taki Tahrir Meydanı'na birkaç kilometre uzaklıkta bulunan Sinek Köprüsü yakınında düzenlenen gösterilere güvenlik güçleri müdahale etti.
Güvenlik güçlerinin gerçek mermi ve göz yaşatıcı gaz kullandığı müdahalede, 2 gösterici hayatını kaybetti, 10 gösterici yaralandı.
Irak'ta 1 Ekim 2019'dan bu yana altyapı yetersizliği, işsizlik, ülkenin içişlerine yönelik dış müdahale gibi çeşitli gerekçelerle hükümet karşıtı gösteriler düzenleniyor.