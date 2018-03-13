Babaoğlu, Beyşehir'de incelemeler yaptı

KONYA (AA) - AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Babaoğlu, Beyşehir'de hizmete giren yeni devlet hastanesi ile Beyşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Hasta Konukevi’ni ziyaret etti.



TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı da olan Babaoğlu, yeni Beyşehir Devlet Hastanesi ile belediye tarafından hizmete sunulan Hasta Konukevi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu, Başhekim Sıtkı Küçükbuzcu’dan bilgi aldı.

Ziyaretler sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Babaoğlu, hastane ve konukevinin ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Yeni devlet hastanesinin bölge için önemli bir ihtiyaç olduğuna işaret eden Babaoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye’nin ilçe bazında en büyük devlet hastanesinden birisinin Sağlık Bakanlığı tarafından Beyşehir’e kazandırıldı. Konukevi de çok güzel olmuş. Hastanede yatarak tedavi gören hasta yakınlarının tedavi sürecinde burada kalabileceği otel konforunda ve çok nezih bir mekan. Son atamalarla uzman doktor ihtiyacının da önemli ölçüde giderildi."