Babalar Günü için hediyeler ve akıllı alışveriş fırsatı Boyner'de

İSTANBUL (AA) - Boyner, Babalar Günü için tüketicilerin yüzünü güldüren, akıllı alışveriş fırsatı sunan kampanyalar yapıyor.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanan Babalar Günü için geri sayım başladı.

Babasını ya da babası gibi sevdiklerini güzel bir hediye ile sevindirmek isteyenler büyük indirimlerden, hediye çeklerinden ve Hopi uygulaması ile Paracık kazanma fırsatından yararlanabiliyor.

Boyner, bu anlamlı günde babasına ya da babası gibi sevdiklerine, sevgilerini özel bir hediye ile ifade etmek isteyenler için binlerce hediye seçeneğini mağazalarında ve boyner.com.tr’de bir araya getiriyor.

Babalar Günü’nün kutlanacağı 16 Haziran’a kadar sürecek genel kampanyada, 300 TL ve üzeri kozmetik dışı ilkbahar&yaz sezonu alışverişinde yüzde 50’ye varan indirimlere ek olarak 100 TL değerinde hediye çeki sunuluyor.





- Kozmetikte anında 75 TL indirim ve 75 Paracık





Boyner’de Babalar Günü kapsamındaki bir diğer kampanya ise kozmetik kategorisi özelinde uygulanıyor. Hopi uygulaması okutularak yapılan 300 TL ve üzerinde kozmetik alışverişine anında 75 TL indirim ve 75 TL değerinde Paracık hediye ediliyor.

Her tarza uygun tişörtler, rengârenk gömlekler, farklı kesimlerde şortlar, sandaletler ve aksesuarlar, yazın enerjisini yansıtan hediye seçenekleri olarak dikkati çekiyor.

Boyner, hem rahatlık hem de şıklıktan vazgeçemeyen babalar için aktif spor ve jean seçeneklerini öneriyor. Boyner'de, sportif şıklığın en önemli yardımcısı jean'ler, spor ayakkabılar, eşofmanlar, tişört ve sweatshirt'ler dünyaca ünlü markalardan geniş bir seçki ile sunuluyor. Ayrıca, sportif ceketler, son yılların trendi renkli pantolonlar diğer alternatifler arasında yer alıyor.



Boyner, klasik şıklığı seven babalar için de çok sayıda alternatif sunuyor. Takım elbiseler, ceketler, gömlekler, ayakkabılar babaların beğenisine sunuluyor. Ayrıca cüzdanlar, kravatlar, kemerler, saatler, gözlükler ve şapkalar hem pratik hem de şık seçenekler olarak öne çıkıyor.



Kişisel bakım ürünleri, Babalar Günü’nde en gözde hediye seçenekleri arasında yer alıyor. Dünyaca ünlü markaların binlerce parfüm çeşidinin yanı sıra tıraş makinelerinden erkek bakım kitlerine kadar en güzel hediye seçenekleri Boyner mağazalarında ve boyner.com.tr’de babasını özel bir hediye ile mutlu etmek isteyenleri bekliyor.

