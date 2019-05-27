Azerbaycan heyeti Akşehir’i gezdi

KONYA (AA) - Azerbaycan Büyükelçiliği, Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Nahçıvan Bölümü Genç Alim ve Uzmanlar Kurulu, Nahçıvan Gençlik Vakfı ve Sahib Ata Derneği'nden bir heyet, Akşehir’e gelerek incelemelerde bulundu.

Selçuk Üniversitesinde düzenlenen konferans için Konya'ya gelen heyete, ilçeyi ziyaretlerinde Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel ile Kültür Müdürlüğü personeli eşlik etti.

Nasreddin Hoca, Nimetullah Nahcivani ve Seyyid Mahmud Hayrani türbelerinin yanı sıra Akşehir Belediyesi Sokak Sağlıklaştırma Projesi kapsamında restorasyonu yapılan tarihi Akşehir Evleri’nin bulunduğu sokakları ziyaret eden heyettekiler, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem ve Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ile de görüştü.

Erdem, Nahcivan şehrinin kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, "Bu ilişkileri sürdürebilmemiz için Nimetullah Nahcivani hazretleri nezdinde tüm İslam alimlerimizin, değerlerimizin gelecek kuşaklara aktarılmasının son derece önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

Belediye Başkanı Akkaya ise Akşehir’de iki ülke ilişkilerini geliştirmeye yönelik programların yapılmasını önemsediklerini anlattı.

Bu konuda belediye olarak üzerlerine düşeni yapacaklarını vurgulayan Akkaya, "Bu ilişkileri sürdürüp, ortak değerimiz Nimettullah Nahcivani, Seyyid Mahmud Hayrani, Nasreddin Hoca, Hacı İbrahim Sultan Veli gibi şahsiyetlerimizin yeni nesillere, geleceğe, daha iyi ve emin adımlarla aktarılması çok önemlidir. Nesillerimizi milli ruh ve İslami değerlerimizle bezememiz lazım." diye konuştu.

Azerbaycan Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Doç. Dr. Necibe Nesibova da şunları kaydetti:

"Birçok ortak alim ve bilimadamımız var. Bunları bizden sonraki nesillere yakından tanıtmak bizlerin görevidir. Tabii biz arzu ederiz ki, bundan sonraki ziyaretlerimiz daha fazla olsun. Ayrıca Nasreddin Hoca’nın şehri Akşehir’i, Nahcivan şehrimizle kardeş şehir yaparız inşallah. Bu tür ilişkilerimiz, ziyaretlerimiz devam edecektir."

Günün anısına Belediye Başkanı Akkaya, heyettekilere Nasreddin Hoca’nın tersine çalışan saatini, Nimetullah Nahcivani tefsiri ile Akşehir Belediyesi kültür yayınlarını hediye etti.