SİVAS (AA) - Sivas'ta yapımına başlanan Ayyıldız Cami inşaatında çalışmalar hız kazandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yukarı Tekke Mezarlık alanında inşa edilen caminin kaba inşaatı tamamlandı.

Belediye Başkanı Sami Aydın, Ayyıldız temalı cami inşaatında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra Başkan Aydın, Ayyıldız Cami Yönetim Kurulu Başkanı Naci Süha, cami yönetimi ve belediye meclis üyeleri, işçilerle öğle yemeği yedi.

Sivas Beleyesi tarafından başlatılan cami projesi, aynı zamanda kentteki cenaze işlemlerinin tek bir merkezden yapılmasını sağlayacak. Böylece cenaze namazlarında oluşan trafik yoğunluğu da ortadan kalkacak.

Hayırsever vatandaşların da katkılarıyla devam eden cami inşaatının kısa sürede bitirilmesi hedefleniyor.