Ayser Doğramacı son yolculuğuna uğurlandı

ANKARA (AA) - Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden, Bilkent Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. İhsan Doğramacı'nın eşi Ayser Doğramacı'nın cenazesi defnedildi.

Bir süredir çeşitli sağlık sorunları nedeniyle Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'nde tedavi gören ve önceki gün yaşamını yitiren 93 yaşındaki Ayser Doğramacı için öğle namazı vakti Doğramacızade Ali Paşa Camisi'nde tören düzenlendi.

Aile adına taziyeleri Ali ve Osman Doğramacı kabul etti.



Ayser Doğramacı'nın cenazesi, namazın ardından Doğramacı Ali Paşa Camisi'ndeki aile mezarlığında, eşi İhsan Doğramacı'nın mezarının yanında toprağa verildi.

Törene, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile eski Başbakan Yardımcıları Beşir Atalay ve Ali Babacan'ın yanı sıra iş, siyaset, eğitim ve sanat camiasından isimler katıldı.



