AKSARAY (AA) - Anayasa Mahkemesinin (AYM) "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" metnine imza atan 10 akademisyenle ilgili "hak ihlali" kararına bir tepki de Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin'den geldi.

Rektör Prof. Dr. Yusuf Şahin yaptığı yazılı açıklamada, ifade özgürlüğünün kavşak bir hürriyet olduğunu, bu hürriyetin gelişme bulmasının insanın yaşamasına bağlı olduğunu belirtti.

Anayasa Mahkemesinin, 2016 yılında yayınlanan bildiriye imza attıkları gerekçesiyle hem adli hem de idari olarak ceza alan kişilerce yapılan başvuru üzerine, imzacı kişilerin haklarının ihlal edildiğine dair karar verdiğini aktaran Rektör Şahin, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Söz konusu bildiri, Türkiye Cumhuriyetinin son 40 yıldır mücadele içinde olduğu terör örgütünün, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bazı şehirlerde yığınaklar yaptığı bir dönemde imzalandı. İmzacılar, terörle mücadele eden devleti katliam yapmakla suçladılar. İfade hürriyeti kavşak bir hürriyettir ve bu hürriyetin gelişme bulması insanın yaşamasına bağlıdır. Amacı insanları öldürmek olan ve bunu 40 yıldır yapan, üstelik bu durumu sokaklara silah döşeyecek kadar ileri götürmüş olan bir terör örgütüyle mücadelede devleti kıyım yapmakla, katliam yapmakla suçlamak, dünyanın hiçbir ülkesinde ifade hürriyeti olarak değerlendirilemez. İnsanın olmadığı yerde ifade hürriyeti de olamaz. Zaten bıçak sırtı alınmış Anayasa Mahkemesi kararının şehit ve gazilerimizin aziz hatırasını zedelediğine, 'İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın' düsturuyla tarihte var olmuş milletimizi derinden yaraladığına inanıyoruz."