Aydın'dan Başkan Bilgin'e hayırlı olsun ziyareti

SİVAS (AA) - Eski Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Sivas Belediye Başkanlığına seçilen Hilmi Bilgin'e ziyarette bulundu.

Aydın, önceki dönem meclis üyeleriyle birlikte Başkan Bilgin'i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun temennilerini iletti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bilgin, "Bizler, sizler için AK Parti'de siyaset yapan herkes için makamlar, mevkiler millete hizmet etmenin bir aracı. Allah'a şükürler olsun sizler de iki dönem şehrimize ciddi manada büyük eserler kazandırdınız. İnşallah bizler de sizden aldığımız bu hizmet bayrağını 5 sene sonra daha iyi bir noktaya getirerek bir sonraki döneme devrettiğimiz zaman kendimizi başarılı sayacağız." ifadelerini kullandı.



Belediye başkanlığı görevinin onurlu ve şerefli olduğunu belirten Sami Aydın da "Millete hizmet etmenin en güzel aracı belediye başkanlığı. İnanıyorum ki Hilmi başkanımız da bu fırsatı halkın rızasını kazanacak şekilde değerlendirecektir." dedi.

