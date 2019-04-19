Ayakkabı tabanına uyuşturucu gizleyen İran uyruklu zanlı yakalandı

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da, ayakkabısının tabanına uyuşturucu gizleyen İran uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, D-100 kara yolunun Ilgaz ilçesi Hacıhasan köyü mevkisinde yaptıkları yol kontrolü ve arama faaliyetleri sırasında, İran'dan gelen bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüste yapılan arama sırasında, dedektör köpek "Çakıl", İran uyruklu yolcu S.R'nin ayakkabılarına tepki verdi.

Yapılan incelemede, şüphelinin ayakkabılarının tabanına gizlenmiş 242 gram reçine esrar maddesi bulundu.

Olayla ilgili S.R. gözaltına alındı.