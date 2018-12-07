Avukata FETÖ'den hapis

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden yargılanan avukata 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesince görülen karar duruşmasına tutuksuz yargılanan Raziye Aktaş ve avukatı katıldı.

Savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yapması için söz verilen Aktaş, hakimlik sınavlarına hazırlanmak amacıyla 1,5 ay kadar kaldığı evin örgüte ait olduğunu bilmediğini savundu.

Söz konusu evde örgüt elebaşının kitaplarının bulunmadığını, örgütsel faaliyetin olmadığını öne süren Aktaş, hakkındaki suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia etti.

Suçsuz olduğunu ileri süren Aktaş, beraatini istedi.



Sanık avukatının da savunmasını sunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Aktaş'ı "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.