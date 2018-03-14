Avrupa'ya denizden yasa dışı geçişler yüzde 97 azaldı

İZMİR (AA) - RAMAZAN ERCAN - Yasa dışı yollardan Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenlerin denizde ölümü göze alarak gerçekleştirdikleri göç girişimleri 2015 yılında zirve yaparken, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığının diğer kolluk birimleriyle müşterek gerçekleştirdiği operasyonlarla bu sayı yüzde 97 geriledi.

Uluslararası Göç Örgütü verilerine göre, 2015 yılında Yunanistan tarafına 853 bin 650 olan düzensiz göçmen geçişi, 2017 yılı sonunda 28 bin 907'ye düştü.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, ülkelerindeki iç karışıklık, ekonomik ve siyasi belirsizlikler nedeniyle Avrupa'da daha iyi bir yaşam ümidi taşıyan göçmenlerin 2015 ve 2016 yıllarında zirve yapan umuda yolculukları, yüzde 90'ın üzerinde geriledi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından "Ege'de Umut Harekatı" ve "Akdeniz'de Güven Harekatı" kapsamında icra edilen faaliyetler neticesinde son 3 yılda Ege Denizi ve Akdeniz'de düzensiz göçmen geçişlerinde düşüş yaşandı.

Uluslararası Göç Örgütü verilerine göre, 2015 yılında Yunanistan tarafına 853 bin 650 olan düzensiz göçmen geçişleri, Sahil Güvenlik, jandarma ve emniyet birimlerinin aldığı tedbirlerle 2017 yılının sonunda yüzde 97'lik düşüş göstererek 28 bin 907'ye geriledi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının, düzensiz göçün engellenmesi ve ölümlü olayların yaşanmaması için aynı kararlılıkla devam eden mücadelesi kapsamında, bu yılın ilk iki ayında, Sahil Güvenlik unsurlarının tespit ederek emniyet ve jandarma birimleri tarafından karada yakalanmasını sağladığı düzensiz göçmenler de dahil olmak üzere yakalanan göçmen sayısı 3 bin 828 oldu. Bu yılın ilk iki ayında Yunanistan'a geçen göçmen sayısı ise 2 bin 818 olarak gerçekleşti.

Denizlerdeki ölümler azaldı

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığının diğer kolluk kuvvetleriyle birlikte yaptığı etkin mücadele, denizlerdeki ölümleri de azalttı.

Bindikleri deniz aracının batması ya da alabora olması sonucu boğularak veya hipotermi nedeniyle hayatını kaybeden göçmen sayısı yüzde 80 azaldı.

Çevre denizlerde 2015 yılında 279 göçmen hayatını kaybederken, bu sayı 2016'da 192'ye, 2017'de ise 56'ya düştü. Geçmiş yıllarda ölümlü kazaların yaşandığı ocak-şubat aylarının aksine 2018 yılında bugüne kadar ölümlü düzensiz göç olayı yaşanmadı.

Hayat kurtaran operasyonlar

Yasa dışı göçle mücadelesinin yanında denizde mahsur kalan ya da boğulma tehlikesi geçiren göçmenlere de el uzatan Türk Sahil Güvenlik unsurları, birçok göçmenin hayatını kurtardı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında lastik botla yasa dışı yollardan Midilli Adası'na geçmeye çalışırken Bademli Mahallesi açıklarında yer alan Güvercin kayalıklarında mahsur kalan 51 göçmenin helikopter ve botlarla kurtarılması başta olmak üzere çok sayıda hayat kurtaran operasyona imza attı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca, 2015 yılında Karadeniz, Marmara Denizi, Ege Denizi ve Akdeniz’de 91 bin 611, 2016'da 37 bin 130, 2017'de ise 21 bin 937 göçmen yakalandı.