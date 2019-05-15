Avrupa Parlamentosu seçimleri için Kulu'da sandık kuruldu

KONYA (AA) - İsveç'te 23-26 Mayıs'ta yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için Konya'nın Kulu ilçesinde de sandık kuruldu.

Avrupa Birliği vatandaşlarının oy kullanacağı ve 23-26 Mayıs'ta yapılacak AP seçimlerine İsveç vatandaşları da katılıyor.

Kulu kökenli 30 binden fazla kişinin yaşadığı İsveç'te vatandaşlık edinip Kulu'da yaşayanların da oy kullanabilmeleri için ilçede sandık kuruldu.

Seçimler için Kulu Belediyesi binası içinde yer alan İsveç'in Kulu Fahri Konsolosluğunda kurulan sandıkta bu sabah saat 10.00'da oy verme işlemi başladı.

Çifte vatandaşlığı bulunan Kululular, oy kullanmak için Kulu Belediyesi binasına giderek oylarını kullanmaya başladı. Kululular, saat 16.00'ya kadar oy kullanabilecek.

Öte yandan izin dönemi olmadığı için seçime katılımın düşük olduğu gözlendi.

- AP seçimleri

Seçme yeterliliği bulunan 374 milyon AB vatandaşı, 23-26 Mayıs tarihlerinde sandık başına giderek AP milletvekillerini belirleyecek. Dünya genelinde Hindistan'dan sonra en fazla seçmenin katıldığı demokratik seçimler olarak tanımlanan AP seçimlerinde, bu yıl 8 siyasi grup yarışacak.

AB’den ayrılma kararı alan İngiltere de bu süreç henüz tamamlanmadığından AP seçimleri için 23 Mayıs'ta sandık başına gidecek.

Ancak İngiltere'nin AP seçimleri gerçekleştikten sonra AB'den ayrılması durumunda, bu ülkeye ait olan 73 sandalye Fransa, İtalya ve İspanya'nın da aralarında bulunduğu 14 ülke arasında dağıtılacak.

Birliğin yasama organı olan AP, AB Konseyi ile beraber Birliğin yasalarını kabul ediyor ve bütçesini onaylıyor.