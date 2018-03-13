İSTANBUL (AA) - Araç kiralama şirketi Avis, İstanbul'daki otoparkları bulmayı kolaylaştıran Yol Arkadaşı Paketi ile aynı zamanda müşterilerini tüm İSPARK otoparklarından ücretsiz yararlandırıyor.

Avis'ten yapılan açıklamaya göre, şirket, müşteri odaklı hizmet anlayışının yeni bir yansıması olan Yol Arkadaşı Paketi ile yoğun İstanbul trafiğinde otoparkları daha rahat bulma ve kısa zamanda parklanma imkanı sağlayarak trafik stresinin etkilerini azaltmayı amaçlıyor.

Bu çerçevede, Avis'in İSPARK ile yaptığı iş birliği kapsamında, İstanbul'da gerçekleştirilen kiralamalarda müşterilere, tüm İSPARK otoparklarında sınırsız ücretsiz otopark ayrıcalığı sunuluyor.

Avis'in yeni hizmete sunduğu Yol Arkadaşı Paketi'ni tercih edenler ayrıca ücretsiz mini hasar sigortası ile yoğun trafikte olası küçük kazalara karşı da korunuyor.