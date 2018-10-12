Avanos'ta zabıta iş yerlerinde fiyat denetimi yaptı

NEVŞEHİR (AA) - Avanos Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, market ve bakkallarda yüksek fiyat uygulamasının önüne geçmek için denetim yaptı.



Zabıta Müdürlüğüne gelen ihbar doğrultusunda, ekipler, bazı ticarethanelerle market ve bakkallarda etiket ve fiyat kontrolleri gerçekleştirdi.



Ekip sorumlusu Kazım Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, denetimlerin gelen ihbar doğrultusunda vatandaşların hakkını korumaya yönelik başlatıldığını söyledi.



Öztürk, "Zabıta ekiplerimiz ilçe genelindeki ticari işletmeleri, bakkal ve marketleri gezerek fiyat etiketi denetimlerini yapıyor. Özellikle etiketlerin mevzuata uygun olup olmadığı ve reyondaki fiyatlarla kasadaki fiyatların aynı olması konusunda denetimlerini sürdürüyor. Yapılan denetimlerde iki iş yerinde ürün etiketi ile kasa fiyatının aynı olmadığı tespit edilerek, iş yeri ve işletmecisi hakkında tutanak düzenlendi. Bu tür denetimlerimizi sürdürerek vatandaşlarımızın hakkını korumaya yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.