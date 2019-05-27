Avanos'ta dilencilere yönelik operasyon

NEVŞEHİR (AA) - Avanos ilçesinde zabıta ekipleri, dilencilik yapanlara operasyon düzenledi.

İl dışından grup halinde geldikleri tespit edilen dilencilere yönelik operasyonda, şahısların üst aramasını yapan zabıta ekipleri bir miktar bozuk ve kağıt paraya el koydu.

Uygulama sorumlusu zabıta memuru Mustafa Ay, gazetecilere, kimlik sorguları yapılan dilencilere idari para cezası yazıldığını belirtti.

Cami önleri, cadde ve parklarda vatandaşın vicdanına dokunan sözlerle para toplayanlara karşı uyarıda bulunan Ay, "Ramazan ayında, dilencilerle ilgili vatandaşlardan gelen şikayetlerin artması üzerine operasyon başlattık. Dilencileri insanlardan para isterken yakalayabilmek için sivil kıyafetli zabıta ekiplerimizle sahaya çıktı. Sivil ekiplerimizin tespit ettiği dilenciler hakkında idari işlem uyguladı. Dilencilik yapanlar çoğunlukla üzerinde kimlik taşımıyor, bu gibi durumlarda emniyet ekiplerinin desteğiyle memleketlerine gitmeleri için otogara bırakılıyor." dedi.