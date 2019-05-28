ANKARA (AA) - Doğanın korunması, israfın önlenmesi ve kaynakların daha verimli kullanılması için çalışma yürüten Ankara Üniversitesi (AÜ), 155 bin 375 ton atığı geri dönüşüme göndererek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Sıfır Atık Projesi"ne destek verdi.

AÜ'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen AÜ Çevre Planlama ve Geliştirme Koordinatörü Prof. Dr. Duygu Özel Demiralp, "üniversite" prensibiyle hareket ettiklerini vurgulayarak, son 6 yılda geliştirdikleri çevre yönetim stratejileri sayesinde 155 bin 375 ton atığı geri dönüşüme gönderdiklerini belirtti.

Demiralp, dönüşüme gönderilen kağıt, plastik, cam ve metal atıklar sayesinde 610 ağacın kurtarıldığını, 450 litre petrol ve 15 ton hammaddenin ekonomiye geri kazandırıldığını kaydetti.

Geri dönüşüm atıklarının evsel atıklardan ayrılması sayesinde ülke ekonomisinin kalkınmasına da katkı sağladıklarına değinen Demiralp, 2019 yılı için geri dönüşüm hedefinin en az 200 ton olduğunu vurguladı.