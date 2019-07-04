AÜ'den jandarma teşkilatına eğitim desteği

ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesi (AÜ) ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) arasında eğitim alanında iş birliği protokolü imzalandı.
Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, uzaktan eğitimde 37 yıllık bilgi birikimiyle 27 ülkeye eğitim hizmeti götüren AÜ'nün, Jandarma Genel Komutanlığı personeline eğitim desteği vereceği belirtildi.
Prof. Dr. Çomaklı, konuya ilişkin açıklamasında, üniversite olarak diğer kurumlarla yürüttükleri ortak çalışmalara büyük önem verdiklerini vurguladı.
Daha önce Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığı ile eğitim ve iletişim alanlarında iş birliği protokolleri imzaladıklarını hatırlatan Çomaklı, şunları kaydetti:
"Bu protokolle, bu iş birliklerine bir yenisini ekledik. Halka ilişkiler alanındaki akademik birikimimizi uzaktan eğitimdeki tecrübemizle birleştirerek, jandarma teşkilatımıza eğitim desteği vereceğiz. Milletimizin hizmetinde olan iki kurumun ortak çalışacak olması bizim için mutluluk vericidir. Ülkemizin güvenliği ve halkımızın huzuru için çalışan jandarma teşkilatımız, ülkemizin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliğinin sağlanması yönündeki hizmetleriyle yüce milletimizin engin sevgi ve güvenine ulaşmıştır. Üniversite olarak sahip olduğumuz bilgi birikimiyle, jandarma teşkilatımıza imkanlarımız dahilinde destek olmak gayretindeyiz. Ülkemiz ve milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Bu iş birliği protokolünün herkese hayırlı olmasını temenni ediyorum."