Atlar engellilere terapi oluyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye Jokey Kulübü'nün (TJK) Veliefendi Hipodromu bünyesinde engelli çocukların tedavisinde destekleyici rol oynayan bir terapi yöntemi olarak hayata geçirdiği Atla Terapi Merkezi'nde, engelli çocukların psiko-sosyal gelişimlerinin, fiziksel fonksiyonlarının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Türkiye Jokey Kulubü'nün sosyal sorumluluk projelerinden biri olan ve engelli çocukların tedavisinde terapi yöntemi olarak hayata geçirdiği Atla Terapi Merkezleri, İstanbul Veliefendi, Diyarbakır, İzmir Şirinyer ve Bursa Osmangazi, Şanlıurfa, Elazığ ve Adana hipodromlarında ücretsiz olarak hizmet veriyor.

Merkezlerde, özel olarak yetiştirilmiş atlar ve uzman fizyoterapistler eşliğinde uygulanan terapötik seanslarla fiziksel, zihinsel ve duygusal bozukluğu olan çocukların gelişimine katkı sağlanması amaçlanıyor. Engelli çocukların yaşam kalitelerini artırmak için kurulan Atla Terapi Merkezlerinde, özel eğitim almış psikolog ve fizyoterapistlerden oluşan profesyonel bir ekip bulunuyor.

AA muhabirine konuşan Türkiye Jokey Kulübü Apranti Eğitim Merkezi Müdürü Zeynep Haldan Postalcı, projenin, Türkiye Jokey Kulübü'nün en önemli projelerinden biri olduğunu anlattı.

Merkezde fiziksel, zihinsel veya duygusal problemi olan çocukların tedavilerine destek amacıyla, atla terapi hizmeti verdiklerini belirten Postalcı, "Doktor raporuyla ata binmesi uygun görülen özel çocuklarımıza belirli sürelerde ata biniyor. Atla terapi hizmetinden ücretsiz faydalanan çocuklarımıza özel seçilmiş atlarla uzman kadroyla hizmet veriyoruz. Fizyoterapistlerin gözetiminde psikologlarla bu terapi hizmetini yürütüyoruz. Türkiye'de kulübümüze bağlı 7 hipodromda atla terapi hizmetleri veriliyor. Merkezimizde terapileri bir program dahilinde yürütüyoruz." diye konuştu.

Türkiye genelinde bin 500 özel çocuğa atla terapi hizmeti

Türkiye Jokey Kulübü Apranti Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı ve Klinik Psikolog Bercis Merdanoğlu da, merkezde yapılan hizmetleri anlattı. Merdanoğlu, 4 yıldır Veliefendi Hipodromu'nda hizmet verdiklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"İstanbul'da haftada 300 engelli çocuğumuza, tüm Türkiye genelinde bin 500 özel çocuğumuza atla terapi merkezlerinde terapi hizmeti sunuyoruz. Engelli çocuklarımızın bacak ve kol kas gelişmeleriyle ilgili olumlu katkı sağlayan terapi yönteminde, fizyoterapist eşliğinde çocuklar sanki atla oyun oynuyor gibi hissediyorlar. At ısısının normal dereceden farklı olması, fizik tedavide uygulanan o fazla ısının koymasıyla aynı oluyor. Eğitmenler ata bindiriyorlar çocukları, o ısıdan yararlanıyor ve kaslarıyla ilgili çalışmalar yapıyor. Zannediyor ki, 'Ata biniyorum, oyun oynuyorum, herhangi bir doktora gitmiyorum.' Atla terapinin çocuklara psikolojik olarak da çok faydası var. Buraya geldiğinde tekerlekli sandalyeden inip ata doğru giderek, efor sarf ediyor. Ata bindiğinde de, 'Kendi başıma bir şeyler başarabiliyorum, herkesten yukarıdayım, bacaklarım yok ama benim yerine yürüyen birisi var' diye düşünüyor. Terapi sonrası çocukların konuşmaya, adım atmaya başladığına ve kaslarının geliştiğine şahitlik ettik."

Engelli çocuklar at üzerinde mutlu

Atla terapi gören 14 yaşındaki bedensel engelli Selin Öztürk, "Ata binmeyi çok seviyorum. 4 yıldır ata biniyorum. Atlar benim dostlarım oldu. Çok mutluyum. Ata binerken heyecanlanıyorum." dedi.

Anne Eda Öztürk de, duygularını şöyle dile getirdi:

"Kızım Selin bu merkezde yaklaşık 4 yıldır atla terapi eğitimi alıyor. Bunun yanında fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezine gidiyor ayrıca hidroterapi eğitimi de aldı. Atla terapinin Selin'e katkısı oturma desteğini kazanmış olmasıydı. Terapi öncesi otururken denge kaybı oluşturuyordu. At üzerindeki eğitimlerden dolayı sırt kasları güçlendiği için şu an oturma dengesini kurabiliyor. Daha rahat tek başına bireysel oturabiliyor. İlk günlerde kızımı ata 3 kişi bindirebiliyordu, şimdi tek başına rahatlıkla o dengeyi koruyabiliyor. Engelli çocuğu olan annelere de atla terapi merkezini tavsiye ediyorum. At üstünde eğitim, Selin'in kesinlikle kaslarında güçlenmeye sebep oldu."

Atla terapi alanlardan 11 yaşındaki bedensel engelli Ecrin Deren Yenimol da, "Çok heyecanlıyım. Atları seviyorum. Mutluyum." ifadelerini kullandı.

Anne Yasemin Yenimol, kızını 2.5 yıldır atla terapi merkezine getirdiğini söyledi. Yenimol, "Ecrin'i ilk geldiğimizde ata 2-3 kişi bindiriyordu, normalde de oturmada zorluk çekiyordu. Atla terapiyle kızım oturma dengesini sağlayabildi şu an bir kişiyle ata biniyor. Hayvanları seviyordu, burada atı da çok sevdi. Ata binince oynamaya başlıyor. Güzel bir terapi merkezi, çocuklarımız da faydalanıyorlar. Bütün çocuklarımıza tavsiye ediyorum. İlk zamanki fotoğraflarına bakıyorum bir de şimdikine bakıyorum, arada çok büyük farklar var. O da bizi aile olarak mutlu ediyor." diye konuştu.