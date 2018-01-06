Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

Atığı kazanca dönüştüren belediye

- Melikgazi Belediyesi, ev, okul ve iş yerlerinden topladığı cam, kağıt, yağ ve plastik gibi geri dönüşüm ürünlerinden ekonomiye yılda 2 milyon lira kazandırıyor - Belediye Başkanı Büyükkılıç: - "Geri dönüşüm çalışmalarını 15 yıldır yapıyoruz. Kaynağında ayrıştırmayı ve toplamayı önemsiyoruz. Melikgazi, çevreci, temiz ve ekonomiyi önemseyen bir belediye"

06 Ocak 2018 Cumartesi 11:02
Atığı kazanca dönüştüren belediye
banner230

KAYSERİ (AA) - MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Kayseri'nin merkez Melikgazi Belediyesi, ev, okul ve iş yerlerinden topladığı cam, kağıt, yağ ve plastik gibi geri dönüşüm atıklarını özel tesislerde ayrıştırıp işleterek yılda 2 milyon lira gelir elde ediyor.

Ev, okul ve iş yerlerine dağıttığı özel poşetlerle çöp ve geri dönüşüm ürünlerini toplayan belediye ekipleri, atıkları özel araçlarla geri dönüşüm tesislerine getiriyor. Burada kategorilerine göre ayrıştırılıp işlenen atıklar, fabrikalara dağıtılıyor.

Geri dönüşüm hizmetlerini 49 personel ve 20 atık toplama aracıyla gerçekleştiren belediye, bir yılda 5 bin 300 ton kağıt, 260 ton cam, 60 bin litre atık yağ, 150 bin araç lastiği, 221 ton plastik, 452 ton naylon ve 182 ton pet şişeyi geri dönüşüme kazandırdı. Bu çalışmalar neticesinde belediyenin kasasına yıllık 2 milyon lira girmesi sağlandı.

Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, referans belediye olmanın sorumluluğuyla hareket ettiklerini söyledi.

Geri dönüşüm çalışmalarına önem verdiklerini belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Önceki çalışmalarımızda kağıt, cam ve plastik üzerine başlamıştık. Daha sonraki süreçte bu çeşitlemeyi artırmak suretiyle pil, lastik, atık yağ ve eski elbiseler gibi yaklaşık 12 kaleme ulaştık. Geri dönüşüm malzemelerini kaynağında toplayarak onları ayrıştırıp hem ekonomiye katkı sağlama hem de çevre kirliliğini önleme anlayışını hayata geçirdik. Daha sonraki süreçte bu çalışmaları yaptığımız araçları yeniledik. Daha önce çöp arabalarıyla yaptığımız bu işi daha profesyonel araçlarla yapmaktayız. Tabii bu çalışmalarımızı yaparken artık kapasitemizin de mevcut şartlar içerisinde ayrıştırma tesisleri bağlamında yeterli olmadığını gördük. Bunun üzerine günümüz ihtiyaçlarına cevap veren modern ve kapasitesi yüksek tesisimizi hayata geçirmek suretiyle çalışmalarımızı başlattık."

Büyükkılıç, çevreci bir belediye olduklarının altını çizerek, "Geri dönüşüm çalışmalarını 15 yıldır yapıyoruz. Kaynağında ayrıştırmayı ve toplamayı önemsiyoruz. Melikgazi, çevreci, temiz ve ekonomiyi önemseyen bir belediye." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Akdeniz Üniversitesinden ödüller aldıklarını, farklı toplantılarda Melikgazi Belediyesi ekiplerinin bilgilendirme ve eğitim çalışmalarına davet edildiğini aktararak, "Pakistan'a kadar gitmiş ve bu çalışmaları oralarda anlatmış bir belediyeyiz. Amacımız hem çevreyi korumak hem de ekonomiye bir şeyler kazandırmak." diye konuştu.

Büyükkılıç, geri dönüşüm konusunda toplumu bilinçlendirme adına mahalle muhtarlarına, okul müdürlerine ve bina yöneticisi gibi kişilere eğitim verdiklerini sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
Geri DönüşümMelikgazi BelediyesiMemduh Büyükkılıç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim