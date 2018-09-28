KONYA (AA) - Tüm Restoranlar, Lokantalar ve Tedarikçiler Derneği (TÜRES) ve Meram Belediyesinin organizasyonuyla düzenlenen "Ateşbaz-ı Veli Aşçı Dede Mutfak Kültürü Günleri" gastro şov katılımcılarından tam not aldı.

Meram Dutlu Koruluğu Selçuklu Otağında devam eden programın ikinci gününde, Selçuklu mutfak sanatlarının sunumu yapıldı.

Konya kültüründe yemek türkülerinin de seslendirildiği etkinlikte, "Türk Dünyası ve Yedi Bölge Yedi Lezzet Stantları" ile "Mutfak Avadanlıkları Sergisi" ilgi gördü.

Kapanış programında "Konya Mutfağı Yöresel Yemek Yarışması" yapıldı. Büyük ilgi gören programlar ikinci günde de renkli görüntülere sahne oldu.

Gastro şovlar beğeni toplarken, Gürkan Şef'in şovu da izleyenlerden oldukça ilgi gördü. Daha sonra Şef Ömür Akkor'un sunumuyla "Selçuklu Dönemi Mutfak Sanatları"nın sunumu gerçekleştirildi.

Etkinlikler, 29 Eylül Cumartesi günü son bulacak.







