Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinin 98. yıl dönümü kutlandı

KIRŞEHİR (AA) - Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve temsil heyetinin Kırşehir'e gelişinin 98. yıl dönümü törenle kutlandı.

Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinin 98. yıl dönümü nedeniyle Cacabey Meydanı'nda tören düzenlendi. Meydandaki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören, Atatürk'ün kentte gelişinde karşılandığı noktada kurulu Gazi Parkı'nda devam etti.

Kırşehir Valisi Necati Şentürk, yurdu dört bir yandan saran işgaller karşısında büyük sıkıntı yaşayan ve kendi imkanlarıyla düşmana karşı koymaya çalışan Türk milleti için Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarının Samsun’a çıkmasının dönüm noktası olduğunu söyledi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün, en büyük güç olarak gördüğü milletinin desteğini alarak hareket ettiğine işaret eden Şentürk, şunları kaydetti:

"Sivas ve Erzurum kongrelerinde alınan kararlar ile milli mücadele süreci yeni bir boyuta taşındı. Buradan da Ankara’ya hareket sırasında yol güzergahındaki şehirlerde görüşmeler sürmüş, kongrelerde alınan kararlar Anadolu'nun her tarafına yayılmıştır. Atatürk'ün, 21 Aralık 1919 tarihinde Mucur’a, 24 Aralık günü Kırşehir’e, 25 Aralık'ta Kaman’a gelişi, vatanın kurtulması için teşkilatlar kuran vatansever Kırşehirliler tarafından büyük bir coşku ile karşılanmıştır. Kırşehir, herhangi bir düşman işgaline maruz kalmamasına rağmen Kurtuluş Savaşı’na gerek askeri, gerek mali olarak büyük katkı sağlamış, mitinglerle, protesto telgraflarıyla ve kurulan derneklerle milli mücadele ruhunun amacına ulaşmasına katkıda bulunmuştur."

Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci de Mustafa Kemal Atatürk'ün kente gelişinde 5 gün kalarak çeşitli temaslarda bulunduğunu ve Sivas Kongresi’nde alınan kararları Kırşehirlilerle paylaştığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Günümüzde gençlerimizin tarihimizi doğru bir şekilde bilmesi çok önemli. Ülkemizin hangi şartlarda bugünlere geldiğini, cumhuriyetin nasıl kurulduğunu bilmek, geleceğe daha emin adımlarla yürüyebilmek adına mühimdir. Bu yüce milleti esaret altına almak, topraklarının parçalanmak istenildiği bir dönemde milli ruhun Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde tekrar şahlanması ve önümüze çıkan engellerin aşılması da son derece önemlidir."

Törende, Atatürk'ün Kırşehirli Gençler Derneği anı defterine yazdığı metin ile Atatürk'e bağlılık andı okundu.

Törene, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Bilgin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Orhan Ekemen, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Tören sonunda Atatürk’ü Anma Kros Yarışmasında dereceye girenlere Vali Şentürk ve protokol üyeleri tarafından ödül verildi.