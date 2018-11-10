Atatürk'ü saz ve şiirle andılar

SİVAS (AA) - Sivaslı bağlama ustası Şentürk İyidoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. yılı dolayısıyla Aşık Veysel'in bağlaması ile ozanın Atatürk'e yazdığı ağıtı, Atatürk Anıtı önünde seslendirdi.

Kentteki 4 Eylül Sanayi Sitesi'ndeki atölyesinde geleneksel yöntemlerle bağlama üreten İyidoğan, ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun asırlık bağlamasını da muhafaza ediyor.

Bağlama ile sık sık Veysel'in türkülerini okuyan İyidoğan, bu kez de Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. yılı dolayısıyla Aşık Veysel'in yazdığı, "Ağlayalım Atatürk'e/Bütün dünya kan ağladı/Başbuğ olmuştu mülke/Geldi ecel can ağladı" dizeleriyle başlayan "Atatürk'e ağıt" eserini, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde ozanın bağlamasıyla çalıp söyledi.

İyidoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayranlık duyduğu Aşık Veysel'in en zor eserlerinden birinin de Atatürk'e ağıt olduğunu aktardı.

Zaman zaman konserlerinde bu ağıtı okuduğunu dile getiren İyidoğan, "Gözleri görmeyen, okur yazarlığı olmayan birinin 8-10 kıtayı bir kerede yazıp sonra her seferinde tamamen doğru olarak okumasını hakikaten akıl üstü olarak görüyorum. Onun kendi sazıyla da Atatürk'e yazdığı ağıtı okumak bana kısmet oluyor. Aslında bunu zaman zaman da geleneksel hale getirmek istiyorum. Kısmet olursa ilerleyen yıllarda sadece Aşık Veysel'in sazıyla Aşık Veysel'in ağıtını okumaya devam edeceğim." diye konuştu.

Öte yandan, 4 çocuk annesi Melek Şen (45) de 10 Kasım dolayısıyla Atatürk'e hitaben yazdığı 10 kıtadan oluşan şiiri anıt önünde okudu.

Atatürk'ün vatan için mücadele ettiğini vurgulayan Şen, "Geçmişimizi hiçbir zaman unutmayalım ki geleceğimizi de görelim. O emekler boşa gitmesin. Şiirde de elimden geldiği kadar anlatmaya, izah etmeye çalıştım. Bugün onun sayesinde varız. Hep yüreklerimizde olsun." dedi.