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AŞTİ'de ücretsiz otopark süresi uzatıldı

- Ankara Büyükşehir Belediyesi: - "AŞTİ'de 25 dakika olan ücretsiz otopark uygulamasının süresi iki katına çıkartılarak 50 dakikaya uzatıldı. Böylelikle vatandaş, AŞTİ'ye geldiğinde 180 araç kapasiteli otoparktan 50 dakika boyunca ücretsiz yararlanabilecek"

06 Ocak 2018 Cumartesi 12:06
AŞTİ'de ücretsiz otopark süresi uzatıldı
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ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesince, Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesinde (AŞTİ) ücretsiz otoparkın 25 dakika olan süresi 50 dakikaya çıkarıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, AŞTİ'deki ücretsiz otopark süreleriyle ilgili vatandaşların şikayetleri üzerine Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın, sorunun çözümüne yönelik talimat verdiği bildirildi.

Açıklamada, AŞTİ'nin günde ortalama 150 bin kişiye hizmet verdiği, bayramlarda ve asker celp dönemlerinde ise bu sayının üç katına çıktığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"AŞTİ'de ücretsiz otoparkın süresi vatandaşlarca şikayet konusu haline gelmişti. Vatandaşlarca 25 dakikalık sürenin yetersizliği gerek sosyal medyadan gerekse ALO 153 hattından Büyükşehir Belediyesine iletiliyordu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, sorunun çözümüne yönelik talimat verdi.

Başkan Tuna'nın talimatının ardından AŞTİ'de 25 dakika olan ücretsiz otopark uygulamasının süresi iki katına çıkartılarak 50 dakikaya uzatıldı. Böylelikle vatandaş, AŞTİ'ye geldiğinde 180 araç kapasiteli otoparktan 50 dakika boyunca ücretsiz yararlanabilecek."

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