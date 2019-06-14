ANKARA (AA) - Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğünce başkentte şiddetli yağmurların ardından meydana gelen su taşkınları nedeniyle şebeke sularında risk oluştuğuna ilişkin haber ve iddiaların asılsız olduğu, şehir şebekesinden verilen içme ve kullanma sularının temiz olduğu bildirildi.
Açıklamada, Ankaralıların bu tür haberlere itibar etmemesi istenerek, "Şebeke suyumuz sürekli hem kontrol edilmekte hem de denetlenmektedir. Vatandaşlarımız güvenle tüketebilir ve kullanabilir." ifadesine yer verildi.