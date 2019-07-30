Asılız ihbarlar için idari yaptırım uygulanacak

SİVAS (AA) - 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan asılsız ihbarlar ile gereksiz arama yapanlar hakkında idari yaptırım uygulanacak.

Valilikten yapılan açıklamada, Sivas 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yıllık yaklaşık 900 bin çağrı yapıldığı ve bu çağrılardan yüzde 61'inin asılsız ve gereksiz çağrı olduğunun sistem kayıtlarından anlaşıldığı belirtildi.

Merkezi gereksiz meşgul eden bu numaralara cezai işlem uygulanması ve vatandaşların acil yardım çağrılarına daha hızlı cevap verilmesinin önem arz ettiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşın her an ulaşabilmesi için ücretsiz olan acil yardım ihbar hattını asılsız ihbarlarla kötüye kullanarak hat yoğunluğu oluşturan bu numaralar, vatandaşın merkezimize hızlı erişim hakkını elinden almakta, zamanında müdahaleyi geciktirerek, can ve mal kaybı riski yaşanmasına neden olmaktadır. Telafisi mümkün olmayan bir işin sorumluluğunu taşıyan ve görev bilinciyle acil yardım hizmeti veren 112 Acil Çağrı Merkezi personelinin bu tür aramalarla yıpratılması, iş verimini düşürmekte, zaman ve kaynak israfına sebep olmakla birlikte acil yardım bekleyen vatandaşa hizmeti geciktirmektedir. Vatandaşa hızlı ve kaliteli hizmet verme amacımızı olumsuz etkileyen bu durumlarla etkin mücadele için birtakım düzenlemelerin yapılması uygun görülmüştür."

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kabahatler Kanunu'na asılsız ihbar başlığıyla eklenen 42/A maddesi gereğince asılsız ihbarlar için idari para cezası uygulanacaktır ancak merkezin asılsız ihbar dışında kalan (taciz, küfür içerikli konuşma, müzik dinletme, sessiz çağrı, arayıp kapatma vb.) gereksiz aramalarla meşgul edilmesi, çağrı alıcı personelin görevini yapmasının engellenmesi, çalışma veriminin düşürülmesi ve acil yardım hizmetinin sunulmasında zaman ve kaynak kaybına neden olan aramalar, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9/Ç, 11/C ve 66'ncı maddelerine istinaden 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesinde düzenlenen ‘emre aykırı davranış’ kapsamında değerlendirilerek 112 Acil Çağrı hattını gereksiz yere meşgul edenler hakkında Sivas Valiliğince idari yaptırım uygulanacaktır. Ayrıca fiilleri Türk Ceza Kanunu kapsamına girenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır."