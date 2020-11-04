Artvin için Öğle namazı saat kaçta? Artvin İçin Aylık Öğle Namazı Ezan Vakitleri... 4 Kasım 2020

Artvin için öğle namazı ezanı saat kaçta okunuyor. Öğle Namazı kaç rekat? Öğle Namazı sünnet ve farzı nasıl kılınır? Öğle Namazına nasıl niyet edilir? Tüm soruların cevabı 4 Kasım 2020 tarihli haber detayında

ÖĞLE NAMAZI KAÇ REKAT?

Öğle ezanının okunması ile birlikte camilerde ve evlerde kılınabilmektedir. Öğle namazı dört sünnet, dört farz ve iki son sünnet olmak üzere 10 rekattan oluşur. Bu 10 rekatta okunacak dualar ve surelerin yanı sıra adım adım anlatımına aşağıdan ulaşabileceksiniz.

ÖĞLE NAMAZI NASIL KILINIR?

Öğle namazı kılınışına ilişkin birçok kişi doğru kaynakları araştırmaktadır. Kadın ve erkekler için öğle namazı kılınışı aynıdır. Namazını en doğru şekilde eda etmek isteyenler için öğle namazı kılınışı şu şekilde;

ÖĞLE NAMAZI NASIL KILINIR?

Öğle namazı 4 rekat ilk sünnet, 4 rekat farz, 2 rekat son sünnet olmak üzere toplam 10 rekattır. Öğle namazının ilk önce 4 rekat sünneti daha sonra 4 rekat farzı kılınır, en son olarak 2 rekat son sünneti kılınır. Öğlen namazı vakti, güneş tepe noktasını aşıp batıya meylettiği anda girmekte ve ikindi vaktine kadar devam etmektedir.

– İlk olarak Niyet edilir (Niyet ettim Allah rızası için bugünkü öğle namazının ilk sünnetini kılmaya),

– “Allahu Ekber” diyerek İftitah tekbiri alınır,

– Eller bağlanır ve namaza başlanır (Erkekler; göbek altında sağ eli sol elin üzerine bağlarlar. Bayanlar; göğüs üzerinde sağ eli sol elin üzerine koyarlar)…

– Sübhaneke okunur,

– Euzü-Besmele çekilir,

– Fatiha Sûresi okunur,

– Namaz Sûresi okunur,

– “Allahü Ekber” diyerek Rüku’a eğilinir ve üç defa “Sübhane Rabbiye’l-Azim” denir. Rükudan doğrulurken “Semi Allahü Limen Hamideh”, tam dik durunca ise “Rabbena Lekel Hamd” denir,

– “Allahü Ekber” diyerek iki defa Secde’ye gidilir ve üç defa “Sübhane Rabbiyel-a’lâ” denir,

– “Allahü Ekber” diyerek Kıyam’a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır…

– Besmele çekilir,

– Fatiha Sûresi okunur,

– Namaz Sûresi okunur,

– “Allahü Ekber” diyerek Rüku’a eğilinir,

– “Allahü Ekber” diyerek iki defa Secde’ye gidilir,

– Ka’de-i ahîre yani oturuşa geçilir,

– Oturuşta Ettahiyyâtü okunur,

– “Allahü Ekber” diyerek Kıyam’a geçilir yani ayağa kalkılarak üçüncü rekata başlanır…

– Besmele çekilir,

– Fatiha Sûresi okunur,

– Namaz Sûresi okunur,

– “Allahü Ekber” diyerek Rüku’a eğilinir,

– “Allahü Ekber” diyerek iki defa Secde’ye gidilir,

– “Allahü Ekber” diyerek Kıyam’a geçilir yani ayağa kalkılarak dördüncü rekata başlanır…

– Besmele çekilir,

– Fatiha Sûresi okunur,

– Namaz Sûresi okunur,

– “Allahü Ekber” diyerek Rüku’a eğilinir,

– “Allahü Ekber” diyerek iki defa Secde’ye gidilir,

– Ka’de-i ahîre yani son oturuşa geçilir,

– Oturuşta Ettahiyyâtü okunur,

– Allahümme Salli okunur,

– Allahümme Barik okunur,

– Rabbena Atina okunur,

– Rabbena Firli okunur,

– “Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah” diye selam verilerek namaz tamamlanır.

4 Rekat Farz:

– Namaza başlamadan önce Kamet getirilir (Sadece erkekler kamet getirir),

– İlk olarak Niyet edilir (Niyet ettim Allah rızası için bugünkü öğle namazının farzını kılmaya),

– “Allahu Ekber” diyerek İftitah tekbiri alınır,

– Eller bağlanır ve namaza başlanır…

– Sübhaneke okunur,

– Euzü-Besmele çekilir,

– Fatiha Sûresi okunur,

– Namaz Sûresi okunur,

– “Allahü Ekber” diyerek Rüku’a eğilinir ve üç defa “Sübhane Rabbiye’l-Azim” denir. Rükudan doğrulurken “Semi Allahü Limen Hamideh” denir, tam dik durunca ise “Rabbena Lekel Hamd” denir,

– “Allahü Ekber” diyerek iki defa Secde’ye gidilir ve üç defa “Sübhane Rabbiyel-a’lâ” denir,

– “Allahü Ekber” diyerek Kıyam’a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır…

– Besmele çekilir,

– Fatiha Sûresi okunur,

– Namaz Sûresi okunur,

– “Allahü Ekber” diyerek Rüku’a eğilinir,

– “Allahü Ekber” diyerek iki defa Secde’ye gidilir,

– Ka’de-i ahîre yani oturuşa geçilir,

– Oturuşta Ettahiyyâtü okunur,

– “Allahü Ekber” diyerek Kıyam’a geçilir yani ayağa kalkılarak üçüncü rekata başlanır…

– Besmele çekilir,

– Fatiha Sûresi okunur,

– “Allahü Ekber” diyerek Rüku’a eğilinir,

– “Allahü Ekber” diyerek iki defa Secde’ye gidilir,

– “Allahü Ekber” diyerek Kıyam’a geçilir yani ayağa kalkılarak dördüncü rekata başlanır…

– Besmele çekilir,

– Fatiha Sûresi okunur,

– “Allahü Ekber” diyerek Rüku’a eğilinir,

– “Allahü Ekber” diyerek iki defa Secde’ye gidilir,

– Ka’de-i ahîre yani son oturuşa geçilir,

– Oturuşta Ettahiyyâtü okunur,

– Allahümme Salli okunur,

– Allahümme Barik okunur,

– Rabbena Atina okunur,

– Rabbena Firli okunur,

– “Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah” diye selam verilerek namaz tamamlanır.

2 Rekat Son Sünnet:

– İlk olarak Niyet edilir (Niyet ettim Allah rızası için bugünkü öğle namazının son sünnetini kılmaya),

– “Allahu Ekber” diyerek İftitah tekbiri alınır,

– Eller bağlanır ve namaza başlanır…

– Sübhaneke okunur,

– Euzü-Besmele çekilir,

– Fatiha Sûresi okunur,

– Namaz Sûresi okunur,

– “Allahü Ekber” diyerek Rüku’a eğilinir ve üç defa “Sübhane Rabbiye’l-Azim” denir. Rükudan doğrulurken “Semi Allahü Limen Hamideh” denir, tam dik durunca ise “Rabbena Lekel Hamd” denir,

– “Allahü Ekber” diyerek iki defa Secde’ye gidilir ve üç defa “Sübhane Rabbiyel-a’lâ” denir,

– “Allahü Ekber” diyerek Kıyam’a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır…

– Besmele çekilir,

– Fatiha Sûresi okunur,

– Namaz Sûresi okunur,

– “Allahü Ekber” diyerek Rüku’a eğilinir,

– “Allahü Ekber” diyerek iki defa Secde’ye gidilir,

– Ka’de-i ahîre yani son oturuşa geçilir,

– Oturuşta Ettahiyyâtü okunur,

– Allahümme Salli okunur,

– Allahümme Barik okunur,

– Rabbena Atina okunur,

– Rabbena Firli okunur,

– “Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah” diye selam verilerek namaz tamamlanır.

– Namazdan sonra Tesbihat yapılarak dua edilir.

ARTVİN ÖĞLE NAMAZI SAAT KAÇTA OKUNUR?