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Arka Sokaklar bugün var mı, yeni bölüm bugün mü? İşte 31 Aralık 2021 Kanal D Yayın Akışı
Genel 31.12.2021, 10:28 31.12.2021, 10:30
07:00 TEKRAR Sihirli Annem
09:00 CANLI Neler Oluyor Hayatta?
11:00 TEKRAR Asi
13:00 YENİ BÖLÜM Gelinim Mutfakta
16:00 TEKRAR Arka Sokaklar
18:45 CANLI Kanal D Ana Haber
20:00 YENİ BÖLÜM Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı Özel
ŞARKILAR BİZİ SÖYLER
Şarkılar Bizi Söyler 31. Bölüm Fragmanı - Yılbaşı Özel yayında! Hande Yener, Uğur Aslan, Cengiz Kurtoğlu, Kibariye, Coşkun Sabah, Resul Dindar, Harem, Elmira Dans Grubu, Özgür Can Çoban, Ömer Faruk Bostan, Rumeli Orhan & Kemal ve Ankaralı Coşkun'un konuk olduğu Şarkılar Bizi Söyler, 'Yılbaşı Özel' bölümüyle Cuma 20.00'de Kanal D'de!DETAY
01:15 TV'DE İLK Köpek Balığı İstilası 4
02:45 Köpek Balığı İstilası 4
04:15 TEKRAR Küçük Ağa