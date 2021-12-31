Arka Sokaklar bugün var mı, yeni bölüm bugün mü? İşte 31 Aralık 2021 Kanal D Yayın Akışı

07:00 TEKRAR Sihirli Annem

09:00 CANLI Neler Oluyor Hayatta?

11:00 TEKRAR Asi

13:00 YENİ BÖLÜM Gelinim Mutfakta

16:00 TEKRAR Arka Sokaklar

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20:00 YENİ BÖLÜM Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı Özel

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER

Şarkılar Bizi Söyler 31. Bölüm Fragmanı - Yılbaşı Özel yayında! Hande Yener, Uğur Aslan, Cengiz Kurtoğlu, Kibariye, Coşkun Sabah, Resul Dindar, Harem, Elmira Dans Grubu, Özgür Can Çoban, Ömer Faruk Bostan, Rumeli Orhan & Kemal ve Ankaralı Coşkun'un konuk olduğu Şarkılar Bizi Söyler, 'Yılbaşı Özel' bölümüyle Cuma 20.00'de Kanal D'de!DETAY

01:15 TV'DE İLK Köpek Balığı İstilası 4

02:45 Köpek Balığı İstilası 4

04:15 TEKRAR Küçük Ağa