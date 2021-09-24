Arka Sokaklar bugün var mı, yeni bölüm bugün mü? İşte 24 Eylül 2021 Kanal D Yayın Akışı
Arka Sokaklar 596. Bölüm Özeti Seri katil Ziya, ekibin kadın üyelerinin peşine düşüyor!
Seri katil Ziya’nın Adli Tıp araştırması tamamlanmıştır. Jale ve Melike’yi öldürenin Ziya olduğu kesinleşmiştir. Rıza baba ekibine Ziya’yı yakalamak için operasyon emri verir. Bu sırada Ziya’da boş durmaz ve ekibin kadın üyelerinin peşine düşer ve Ezgi’yi kaçırır.
Seri katil Ziya, Ezgi'yi kaçırıyor! Arka Sokaklar yeni bölümü ile 24 Eylül Cuma akşamı saat 20.00'da Kanal D’de......
Mesut, Hüsnü, Selin ve Esra, Gazi’nin yerinde oturmaktadır. Yan masalarında bulunan hamile kadının sancıları başlar. Kadın ve eşi, Polis eşliğinde hastaneye yetiştirilir. Henüz doğum zamanı gelmemiştir ve kadın hamile olduğu için aşı yaptırmak istemez.
Ezgi, Cemal ve Arda, Anaokulu bahçesinde veliler arasında çıkan tartışmaya ve hamam önünde çıkan kavgaya müdahale eder. Olayların sebebi aşı yaptırmayan kişilerin okul ve hamama girmek istemesidir.
Aslı’nın kardeşi Burak uyuşturucu satın alırken bir kavga çıkar. Ekip ihbar üzerine olay yerine gelir, Burak ve arkadaşları gözaltına alınır. Aslı kardeşinin bu olaylara karışması nedeniyle zor durumda kalır.
Hüsnü ve Esra arasındaki ilişki daha da ciddi bir hal alacak mı?
Arka Sokaklar yeni bölümü ile 24 Eylül Cuma akşamı saat 20.00'da Kanal D’de...
06:15 TEKRAR Yargı
09:00 CANLI Neler Oluyor Hayatta?
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12:15 YENİ BÖLÜM Gelinim Mutfakta
15:45 CANLIYENİ BÖLÜM Ece Üner ile Susma
18:45 CANLI Kanal D Ana Haber
20:00 YENİ SEZON YENİ BÖLÜM Arka Sokaklar
00:15 TEKRAR Yargı
02:30 TEKRAR Arda ile Omuz Omuza
03:40 TEKRAR Ece Üner ile Susma