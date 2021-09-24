Arka sokaklar 596 bölüm full izle

Seri katil Ziya’nın Adli Tıp araştırması tamamlanmıştır. Jale ve Melike’yi öldürenin Ziya olduğu kesinleşmiştir. Rıza baba ekibine Ziya’yı yakalamak için operasyon emri verir. Bu sırada Ziya’da boş durmaz ve ekibin kadın üyelerinin peşine düşer ve Ezgi’yi kaçırır.

Mesut, Hüsnü, Selin ve Esra, Gazi’nin yerinde oturmaktadır. Yan masalarında bulunan hamile kadının sancıları başlar. Kadın ve eşi, Polis eşliğinde hastaneye yetiştirilir. Henüz doğum zamanı gelmemiştir ve kadın hamile olduğu için aşı yaptırmak istemez.

Ezgi, Cemal ve Arda, Anaokulu bahçesinde veliler arasında çıkan tartışmaya ve hamam önünde çıkan kavgaya müdahale eder. Olayların sebebi aşı yaptırmayan kişilerin okul ve hamama girmek istemesidir.

Aslı’nın kardeşi Burak uyuşturucu satın alırken bir kavga çıkar. Ekip ihbar üzerine olay yerine gelir, Burak ve arkadaşları gözaltına alınır. Aslı kardeşinin bu olaylara karışması nedeniyle zor durumda kalır.

Ferhat’ın elinden kurtarılan Memo evine, ailesine dönmüştür. Engin ve Başak Memo’ya kavuştukları için mutludur; fakat, bu mutluluk ne kadar sürecek?

Hüsnü ve Esra arasındaki ilişki daha da ciddi bir hal alacak mı?

Geçtiğimiz bölümde Engin ve Başak’ın bebeklerinin kaçırılmasının ardından Ferhat ile ekibimiz arasında amansız bir takip başlamış ve bütün ekip Memo bebek için seferber olmuştur. Ferhat kendi adamı Mahmut’u öldürmesi için kiralık katil Koray’ı tutar. Koray ‘ı takip eden ekibimiz Memo bebeğin izine rastlar. Ferhat elinde kalan mallarla birlikte, Poyrazköy’deki tekneyle kaçmaya çalışırken ekip baskın yapar.

Ekibe komiser yardımcısı Emre ve Aslı katılmıştır. Rıza Baba ve ekibi güneydeki yangınlara destek için olay yerine giderler. Rıza, Mesut, Hüsnü, Emre, Cemal, Ezgi, Selin polislerimiz yangın söndürme çalışmalarına katılır. Ekibimiz yangına müdahale ederken hararetli dakikalar geçirecek ve kendilerini tehlike altına atacaktır.

Varlıklı bir aileden gelen Ziya, gasp ettiği taksilerle, avına düşürdüğü kadınları öldürür. Ziya yeni bir av peşindedir. Ailesini otogardan almaya giden Melike yeni avıdır.

Memo bebek yaşıyor mu? Engin oğluna kavuşabilecek mi? Ekip Melike’yi kurtarabilecek mi?

Arka Sokaklar aksiyon dolu yeni bölümleriyle cuma akşamları saat 20.00'da Kanal D'de!