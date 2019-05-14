İSTANBUL (AA) - TEMA Vakfı, Balparmak ve Milli Eğitim Bakanlığı arılar için bir araya gelerek "Arılar varsa yarınlar var" projesini duyurdu.

"Arılar varsa yarınlar var" projesinin duyurusu Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirilen tanıtım toplantısıyla yapıldı.

Proje kapsamında ilkokullarda verilecek eğitimlerle, çocuklara arıların doğa ve insan için öneminin, ekosisteme katkılarının anlatılması ve bu konuda farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Bu kapsamda, belirlenen 30 ildeki ilkokullarda eğitim programı uygulanacak.

Eğitimlerde, çocuklara dünyadaki bitkilerin yüzde 80'inin polenini doğaya dağıtarak, yaşamın çeşitliliğinde büyük bir görev üstlenen arıların yarınlarımız için önemi anlatılacak.

"20 Mayıs Dünya Arı Günü"nde ise İstanbul’da düzenlenecek bisiklet turuyla arıların izinde pedallar çevrilecek.

Ayrıca isteyen herkes proje kapsamında hazırlanan "arilarvarsa.org" internet sitesini ziyaret ederek arılarla ilgili merak ettikleri bilgilere ulaşabilecek.

Üç yıl sürmesi planlanan proje kapsamında toplam 70 bin kişiye ulaşılması hedefleniyor.

TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, Altıparmak Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Özen Altıparmak ve Balparmak Pazarlama Direktörü Dr. Pınar Nokay'ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda projenin detayları anlatıldı.

"Yarınlar için arılar olmazsa olmaz"

Düzenlenen toplantıda konuşan Altıparmak Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Özen Altıparmak, balın, arıların ve arıcıların yarınlarını korumanın kendilerinin en büyük sorumluluğu olduğunu belirtti.

Arı denildiğinde akla ilk olarak bal gelse de arıların yalnızca bal için değil, çevrenin korunması ve tarımsal sürdürülebilirlik için de çok değerli ve vazgeçilmez olduğunu aktaran Altıparmak, şunları kaydetti:

"Arılar aslında minicik kanatlarıyla bu dünyayı yarına taşıyan muhteşem varlıklar. Bu muhteşem varlığın yarınımızı koruması için bizim de arıların yarınını korumamız gerekiyor. Biliyoruz ki yarınlar için arılar olmazsa olmaz. Bu yüzden biz, var gücümüzle arının varlığının korunup sürdürülmesi için çaba harcıyoruz. Bunun için sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk projeleri oluşturuyor, hayata geçiriyoruz.

Geçen yıl TEMA Vakfı ile birlikte Dünya Arı Günü’nde 'Arıyı Unutma' demiştik. Bu yıl ise TEMA Vakfı ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğimizi 'Arılar varsa yarınlar var' diyerek bambaşka bir boyuta taşıyoruz. Hedefimiz önce çocuklarımızdan başlayarak daha çok kişiye ulaşarak, arıların doğa ve insan için önemi, ekosisteme katkıları konusunda farkındalık yaratmak."

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Altıparmak, misyonlarının, dünyanın en mucizevi besini olan balın doğallığını ve saflığını korumak, sağlıklı yaşamın bir parçası haline getirmek ve dolayısıyla arıyı ve balı hak ettiği düzeye çıkarmak olduğunu söyledi.

Altıparmak, arıların doğa ve ekosistem için önemine değinerek, projenin 1,5-2 milyon liralık değere sahip olduğunu kaydetti.

"50 ilde 70 bin kişiye ulaşılacak"

TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç da arıların yaşamın devamlılığı için önemine değinerek, "TEMA Vakfı olarak 27 yıldır yaşanabilir bir dünya için başta toprak olmak üzere tüm doğal varlıkları korumak için çalışıyoruz." dedi.

Bu kapsamda arıları korumak ve onların yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak için bu anlamlı projeyi başlattıklarını aktaran Ataç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Doğanın sunduğu büyüleyici biyolojik çeşitliliğin ve sürekliliğin mimarlarından biri olan arılar, 100 milyon yıldır varlığını sürdürüyor. Ömürleri boyunca bir çay kaşığının ucu kadar bal üretmek uğruna 30 bin çiçek gezip, 240 kilometre uçan arılar, kutuplar dışında dünyanın her yerinde yüz binlerce polen taşıyarak bitkilerin üremesini ve doğanın sürekliliğini sağlıyor. Gıdalarımızın en az üçte biri, arıların tozlaşma işlemi sayesinde elde ediliyor. Çiçekli bitkilerin ve ağaçların yüzde 80’i arıların taşıdığı polenler sayesinde çoğalıyor."

Projesinin detaylarını anlatan Ataç, "Proje ile arıların doğa ve insan için önemi, ekosisteme katkıları ve arıları korumak için neler yapılabileceği konusunda farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

Ataç, projenin çocuklara ve yetişkinlere yönelik eğitim, etkinlik ve bilgilendirici bir web sitesinden oluştuğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Bu çerçevede 2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerini iki ders saatini kapsayan eğitimlerle buluşturarak onlara bir arı farkındalık kiti veriyoruz. Yetişkinlere ise 30 ilde farkındalık stantları, 10 ilde 'Arıların İzinde Bisiklet Turları' ve bilgilendirici web sitesi ile ulaşıyoruz.

Üç yıl sürmesini planladığımız proje boyunca 50 ilde 46 bin 500’ü çocuk olmak üzere toplamda 70 bin kişiye ulaşmayı hedefliyoruz. Bu değerli projede emeği geçen başta Milli Eğitim Bakanlığı ve Balparmak olmak üzere herkese doğa adına teşekkürlerimizi sunuyorum."

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Deniz Ataç, projenin 3 bacağı olduğunu belirterek, bunların, okullarda eğitim programları, saha etkinlikleri ve herkesin kullanımına açık bir web sitesi olacağını söyledi.