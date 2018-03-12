KONYA (AA) - Arakan Rohingya Birliği Genel Başkanı Prof. Dr. Wakar Uddin, "İslam'ı o topraklardan çıkarmak istiyorlar. Myanmar ordusu ve siyasi mekanizması bunun asıl mimarıdır. Arakan'da 'yok etme' politikası kurumsallaştı." dedi.

Uddin, İslam Ülkeleri Akademisyen ve Yazarlar Birliği (AYBİR) ile Selçuk Üniversitesinin işbirliğinde Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Arakan'daki Rohingya Krizi" panelinde, Arakan'daki Müslümanların yaşadığı zulüm ve sistematik soykırıma Türkiye'nin kayıtsız kalmadığını söyledi.

Arakan'daki Rohingyalıların bu krizle ilk kez karşılaşmadığını aktaran Uddin, "Bin yıldır bu zulüm o topraklarda yaşanıyor. Birleşmiş Milletler (BM) yaşananları sistematik soykırım olarak niteledi. Arakan'da ölüm tarlaları var. Myanmar Hükümeti ve Budist çeteleri, insanlığın kabul etmeyeceği cinayetleri işlemektedir. Dayanılmaz ve kabul edilemez görüntüler var. Yapılan bu etnik temizliğin sadece görünen kısmı kamuoyuna yansıyor." diye konuştu.

- "Orada ağır insan hakları ihlalleri var"

Uddin, yapılanların uluslararası toplumda da sorgulandığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bundan daha fazlası da var. Tamamen soykırıma dönüştü. Bunun çok nedeni var. Myanmar hükümeti ideolojik, diğer ırklardan üstün olduklarını düşünüyorlar. Orada bir temizlik yapıyorlar. İslamı o topraklardan çıkarmak istiyorlar. Myanmar ordusu ve siyasi mekanizması bunun asıl mimarıdır. Arakan'da 'yok etme' politikası kurumsallaştı. Kökleri eskiye dayanan bu soykırım anlayışı orduya zemin hazırlıyor. Tüm dünyayı etkileyen bir insanlık krizi yaşanıyor. Sığınmacı ve mülteci krizi ülkeleri etkiliyor. Son iki haftada Bangladeş'e binlerce Rohingyalı geçti. Orada ağır insan hakları ihlalleri var. Seyahat ve ibadet özgürlüğü yok. Bir köyden başka bir köye bile gitmek izne tabi. Camiler kapalı, ibadet etmek yasak. İnsanlara zorla Budist isimler veriliyor. "

- "BM sinsi bir soykırım olarak kabul ediyor"

AYBİR Başkanı Prof. Dr. Yusuf Balcı ise İslam dünyasında temel problemlerin başında bilgisizliğin geldiğini dile getirdi.

Cehalete karşı İslam dünyasındaki bilim adamlarına büyük görevler düştüğüne dikkati çeken Balcı, bu kapsamda yurt içinde "Yeni Türkiye" konferanslarını başlattıklarını, bununla da büyük vizyonu ortaya koyduklarını ifade etti.

Balcı, Arakan'da yaşanan krize insanlığın hassasiyet göstermesi gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Arakan Platformu oluşturduk. Gönüllülerden oluşan bu platformda AYBİR'in yaklaşımını esas alıyoruz. Arakan'daki yaşananları BM, sinsi bir soykırım olarak kabul ediyor. Yavaş yavaş yapılıyor ama patlama noktaları var. Bu problem 1978'de de yaşandı. O kadar kötü şartlarda yaşıyorlar ki daha doğrusu yaşayamıyorlar, yaşatmıyorlar. Budistler yakmayı seviyor. Yakıyorlar, çok büyük zulümler yapıyor. Seyahat, eğitim ve vatandaşlık hakkı yok. Hiçbir hak verilmiyor. İstiklal Marşı'nın kabulünün 97'nci yılındayız. Çok önemli bir marş. İnşallah Rohingya'ya da böyle bir marş nasip olacaktır. Kendi milli marşlarını söyleyebilecekleri günler nasip olacaktır."



