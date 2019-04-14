Aracını tamir ettiren müşterilerin fotoğraflarını biriktiriyor

KIRIKKALE (AA) - ZEKERİYA KARADAVUT - Kırıkkale'de 38 yıldır kaporta tamirciliği yaparak geçimini sağlayan Necmi Algül, dükkanına gelen müşterilerin fotoğraflarını biriktiriyor.

Sanayi sitesindeki dükkanında 10 yıldır araç tamiri yaptırmaya gelenlerin fotoğraflarını alan 49 yaşındaki Necmi Algül, bunları iş yerinin duvarlarına asıyor.

Algül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, biriktirme işine arkadaşlarının birkaç vesikalık fotoğrafıyla başladığını, daha sonra bu durumun yoğun ilgiyle karşılandığını söyledi.

Fotoğrafları çerçeveletip astıktan sonra bu işi çok sevdiğini anlatan Algül, "Arkadaşlarımdan, dost ve akrabalardan birçok fotoğraf aldım. Ondan sonra çoğalıp gitti fotoğraflar. Dükkanımdaki duvarlarda şu anda 6 bin civarında fotoğraf var. Vesikalıkların dışında arkadaşlarımın da fotoğrafları var." diye konuştu.

- "Kentin eski fotoğraflarının yer aldığı bölüm de var"

Algül, müşterilerin fotoğraflarının yanı sıra çok sayıda farklı karenin duvarlarda asılı olduğunu belirtti.

Fırsat buldukça akrabaları ve arkadaşlarından da dükkanında sergilemek için fotoğraflar almaya devam ettiğini anlatan Algül, şöyle devam etti:

"İnsanlara bir nevi böyle değer veriyorum. Çoğaldıkça bu sevgim nereye gidecek bilmiyorum. Herhalde bu sevgi Guinness Rekorlar Kitabı'na kadar gidecek. Bunların arasında Kırıkkale'nin eski fotoğraflarının yer aldığı bir bölüm var. 1936 yılına ait fotoğraf var orada. Onlar da gün geçtikçe çoğalıyor. Bürokratlarımızdan fotoğraflar var. Valilerimiz, belediye başkanlarımız, emniyet müdürlerimiz duyuyorlar. Hem ziyaretimize geliyorlar hem de ilgilerini çekiyor. Güzel bir anı olarak fotoğraf çektiriyoruz. Ben de o fotoğrafları burada sergiliyorum."

- "İnsanlar kazayı unutuyor, fotoğraflara yöneliyor"

Fotoğrafların müşterilerin de çok ilgisini çektiğini vurgulayan Algül, şunları kaydetti:

"Müşteri kaza yapmış, bize geliyor, fotoğraflara yöneliyor. Bunlara bakarken 'Bunlar nereli, şunu tanıyorum, bunu tanıyorum' gibi şeyler söylüyor. Fotoğraflara bakarken adam kazayı unutuyor. Resimler çok ilgisini çekiyor. Çayımızı içiyoruz, sohbet ediyoruz. Sonra da aracının tamirini yapıyoruz. Müşterilerimizin ilgisini çektiği için 'Benim de bir fotoğrafım olsun bu sergide' deyip, kendileri fotoğraf veriyor. Çok ilgi çekici bir olaya dönüştü. Gelip görenler beni takdir ediyor. 'Çok güzel bir koleksiyon olmuş' diyorlar. Ben de gurur duyuyorum."

Algül, dükkanını merak eden çok sayıda kişinin ziyaretine geldiğini sözlerine ekledi.