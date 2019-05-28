AP'den 'Spitzenkandidat' sürecine destek

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani ve siyasi grupların başkanları, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanının mevcut liste başı adayları arasından seçilmesi gerektiğini belirtti.

Tajani ve AP'deki siyasi grupların başkanları, bugün Brüksel'de gerçekleştirdikleri görüşmelerinin ardından yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bir sonraki AB Komisyonu Başkanının belirlenmesi için liste başı adaylarının dahil olacağı (Spitzenkandidat) süreci desteklediğimizi tekrar teyit ediyoruz. Yeni başkanının AP seçimlerinden önce Avrupa çapında kampanya yürütmüş olması ve programını tanıtmış olması önem taşıyor." ifadesine yer verildi.

2014 AP seçimlerinde en fazla oyu alan siyasi grubun liste başı adayı "Spitzenkandidat" olarak adlanan süreçle AB Komisyonu Başkanı seçilmişti. Bu yılki seçimler öncesinde AP'de bulunan siyasi gruplar, Spitzenkandidat süreci için liste başı adaylarını açıklamıştı.

Hristiyan Demokratların çatı örgütü Avrupa Halk Partisi, AB Komisyonu Başkanlığı için Alman Manfred Weber'i, Sosyalistler Hollandalı Frans Timmermans'ı, Muhafazakarlar ve Reformistler İttifakı ise Çek Jan Zahradil'i önermişti. Liberaller ve Yeşiller ise birden çok ismi AB Komisyonu Başkanlığına aday göstermişti.

Muhabir: Şerife Çetin



