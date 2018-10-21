Antik Roma Tiyatrosuna koruma

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, "Ulus Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alanı" projesi çerçevesinde Antik Roma Tiyatrosunu koruma altına aldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Koruma, Uygulama ve Denetim Müdürlüğünce (KUDEM) şehrin turistik mekanlarından biri olan Antik Roma Tiyatrosunda kapsamlı temizlik yapıldı.

Vatandaşlar tarafından son günlerde çevresinde ateş yakılarak zarar verilen Antik Roma Tiyatrosu, yabani otlardan temizlendi ve etrafı tel örgülerle çevrildi.

Antik Roma Tiyatrosunun proje ve restorasyon çalışmaları sona erene kadar tarihi alana girişler de kısıtlandı.

Ayrıca Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü arasında bölgenin birinci ve ikinci derece arkeolojik sit alanı sınırları içerisinde bulunması dolayısıyla protokol imzalandı. Böylece antik tiyatro, koruma altına alınmış oldu.