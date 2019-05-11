ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çakacak, mesajında, anne kavramının fedakarlık ve şefkate dayandığını, dünyada anne sevgisinin yerine konulabilecek başka bir değerin olmadığını, bu vesilesiyle bütün annelerin anlamlı gününü en içten duygularla kutladığını belirtti.

Annelerin, gelenek ve göreneklerin devam ettirilmesinde büyük öneme sahip olduklarını vurgulayan Çakacak, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Biliyoruz ki ülkemizin geleceğinin şekillenmesinde, Türk aile ve toplum yapısının en müstesna mevkisinde bulunan, büyük bir fedakarlık ve sabırla evlatlarına yol gösteren annelerimizin yetiştirdiği nesiller katkıda bulunacaktır. Daha doğmadan çocuklarına besledikleri şefkatle hayattaki ilk dostumuz, ilk arkadaşımız, ilk öğretmenimiz olan annelerimizin yüreklerinde taşıdıkları sevgiyi tarif etmek ve verdikleri emeklerin hakkını ödemek mümkün değildir. Bu nedenle onlar için ne yapsak azdır."

- "Annelik huzurdur"

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ise yayımladığı mesajda, her türlü zorluğa rağmen insanlığa faydalı nesiller yetiştirmek için fedakarca çalışan annelerin özel gününü kutladığını kaydetti.

Büyükerşen, "Karşılıksız sevginin ve sonsuz fedakarlığın timsali ve en kıymetli varlıklarımızdır. Annelik hiçbir zenginlik ile ölçülemeyecek değeri olan, dünyadaki en yüce duygu ve kıymettir. Aynı zamanda adalettir, şefkattir, huzurdur." ifadelerini kullandı.