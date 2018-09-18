Anne ve çocuklarının üzerine kimyasal madde atıldığı iddiası

KONYA (AA) - Konya'da tartıştığı komşusu ve 3 çocuğunun üzerine kimyasal madde atarak yaralanmalarına neden olduğu iddia edilen kadın gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Meram ilçesi Gödene Mahallesi Hanedan Caddesi'nde Gülay E. ile komşusu Saadet Ş. arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Gülay E'nin, Saadet Ş. ile yanında bulunan çocukları A.Ş. (13), O.Ş. (13) ve A.Ş'nin (7) üzerine kimyasal madde attığı iddia edildi.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan anne ve çocuklarının vücutlarında yanıklar oluştuğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Gülay E. gözaltına alındı.

Anne ve çocuklarının üzerine atılan maddenin tespiti için inceleme başlatıldı.