Ankaralı öğrencilere Karapınar'ı gezdi

KONYA (AA) - TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Programı kapsamında Mamak Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonu ile öğretmen ve öğrenciler Karapınar ilçesini ziyaret etti.

Karapınar Çölleşme ve Araştırma Merkezine gelen 39‘u öğrenci, 57 kişilik grup burada yapılan çalışmaları yerinde gördü.

Karapınar Çölleşme ve Araştırma Merkezi Bölüm Başkanı Ziraat Mühendisi Necati Şimşekli tarafından, erozyonun dünü ve bugünü konusunda slayt eşliğinde bilgi verildi.

Daha sonra arazi gezisine katılan öğrenciler, erozyon sebebi ile 1960’lı yıllarda terk edilen Gındam Yaylası'nı gezdi.

Gelecek nesillerin ibret alması için hiçbir çalışma yapılmayan ve çıplak bırakılan kum örtüsünün yer aldığı Örnek Tepe'yi görme imkanı bulan öğrenciler, erozyon sahasında 100 adet fidanı toprakla buluşturup, can suyu verdi.



Proje koordinatörü Bilal Kılınç, "Kaybolan renklere yolculuk" projesi kapsamında, çevre ve çölleşme konusunda öğrencilerde farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.



Lise öğrencilerine yönelik bir çalışma yaptıklarını anlatan Kılınç, şöyle devam etti:

"Çölleşmeden en çok etkilenenler insanlardır. Bu davranışları değiştirmeye çalışıyoruz ama insanların kazandıkları davranışları değiştiremiyoruz. Bizler de genç nesillerin üzerinde durduk. Karapınar çölleşme konusunda en önemli merkezlerden birisidir. Bizler de öğrencilerimize bu bölgeyi göstererek, bilinçli birer birey olmalarına katkı yapmak istiyoruz. Öğrencilerimiz burada gördükleri izlenimler ile çevre konusunda bilinçli birer birey olacaklardır."

- "Kalıcı öğrenmeler yaşadık"



Proje Eğitmeni Nurcan Güngören ise kendilerine destek veren Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney’e teşekkür etti.



Yerinde görmenin önemli olduğunu vurgulayan Güngören, şunları ifade etti:

"2023 vizyonunda Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk'un da bahsettiği gibi dış ortalamlarda yapılan öğrenmelerin kalıcı ve işlevsel olduğunu bildiğimizi için bu projeyi yürüttük. Güzel bir ortam oldu, çocuklar için anlamlıydı. Kalıcı öğrenmeler yaşadık. Hepimizi için yararlı oldu. Yeni bilgiler öğrendik."



Öğrenciler de erozyon sahasındaki dünden bugüne yapılan çalışmaları yerinde görme imkanı bulduları için mutlu olduklarını aktardı.



