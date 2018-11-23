"Ankarakart"ta usulsüz kullanım azaldı

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesinin başlattığı "tek kart" uygulamasıyla usulsüz kart kullanımı, 2018'in Kasım ayı itibariyle önceki yıla göre yarıdan fazla azaldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2014'te kullanılmaya başlanan Ankarakart'ta, 2015'te 3 bin 755, 2016'da 839, 2017'de 900 usulsüz kullanım tespit edildi. 2018'in Kasım ayı itibariyle bu rakam 525'e kadar geriledi.

Açıklamada, tek kart kullanımına geçiş ve aktarmasız ulaşım imkanı gibi kararların usulsüz kart kullanımındaki düşüşte etkili olduğu kaydedildi.

- Usulsüz kullanıma idari para cezası

Denetimlerde özellikle serbest veya indirimli kart kullanım haklarının üçüncü şahıslara devredildiği ortaya çıktı.

Usulsüz kart kullanımının anlaşılması durumunda karta el konularak, bu kişiler hakkında yasal işlem başlatılıyor, ayrıca idari para cezası veriliyor.