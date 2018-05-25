Ankaragüçlü taraftarlardan Başkan Yaşar'a ziyaret

ANKARA (AA) - Ankaragücü taraftarları, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, taraftarları ağırlayan Başkan Yaşar'a tüm taraftarlar adına teşekkür eden grup, takımın şampiyonluk formasını ve Ankaragücü atkısını hediye etti.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, taraftarlara ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ederek, Ankaragücü'ne tüm Ankara'nın sahip çıkması gerektiğini belirtti.

Taraftarlar adına konuşan Celal Oltulu, kendilerine ve takımlarına destek veren herkese çok teşekkür etti.