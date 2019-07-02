Ankara'dan kısa kısa

ANKARA (AA) - Nallıhan Belediyesi yaz okulu kayıtları başladı.

Belediye Başkanı İsmail Öntaş, belediyenin her yaz çocukların sosyal ve bedensel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla açtığı yaz spor okullarında çocuklara futbol ve basketbol eğitimi verildiğini söyledi.

9 Temmuz Salı günü başlayacak yaz okulunun 2 ay devam edeceğini ifade eden Öntaş, eğitimlerin Nallıhan Kapalı Spor Salonu ve çim sahada yapılacağını aktardı.

Öntaş, yaz okuluna katılmak isteyen çocukların nüfus cüzdan fotokopisi ile birlikte Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne müracaat etmelerini istedi.

- Çubuk’ta hafızlık sınıfı ve dil sınıfı açılacak



Ankara'nın Çubuk ilçesinde İmam Hatip Ortaokulunda hafızlık yapmak isteyen ve dil eğitimi görmek isteyen öğrenciler için hafızlık ve dil sınıfları açacak.



İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü işbirliğiyle Çubuk İmam Hatip Ortaokulu'nda 4. sınıftan mezun olan öğrencileri kapsayan projeyle öğrenciler, örgün eğitimle beraber hafızlık eğitimi alabilecek.



Aynı zamanda okulda seviye belirleme sınavında başarılı olan öğrencilere yönelik tamamen İngilizce eğitimi yapılacak dil sınıfının da açılacak.

Çubuk İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Ayhan Gökmen, yaptığı açıklamada, açılacak sınıfların öğrenciler için büyük bir şans olduğunu belirtti.



Hafızlık sınıfını seçen öğrencilerin, 2 saat zorunlu 7 saat seçmeli olmak üzere en fazla 9 saat Kur'an-ı Kerim dersi alabileceğini aktaran Gökmen, projeyle ilgili kayıtların başladığını aktardı.



Gökmen, ayrıntılı bilgi için okulun 0 312 838 26 90 numaralı telefonu arayarak bilgi alınabileceğini sözlerine ekledi.

- Çubuk'ta yol bakım çalışmaları

Çubuk Belediyesi, hasat döneminde istenilmeyen kazaların önüne geçmek için yol bakım çalışmalarına hız verdi.



Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Taşpınar Mahallesinde devam eden yol çalışmaların tüm mahallelerde devam edeceğini belirtti.



İlçenin tarım ve hayvancılık bakımından da önemli bir merkez olduğuna dikkat çeken Demirbaş, "Bu amaçla belediye olarak sorunsuz bir hasat dönemi yaşanması için çiftçilerimizin talepleri doğrultusunda tüm yol bakım, onarım ve yeni yol açılmasını sürdürüyoruz. Bugün olduğu gibi bundan sonra da daima çiftçimizin, üreticimizin yanında olacağız. Ekmeğini topraktan kazanan ve toplumun gıda ihtiyacını karşılayan, şuanda yeni mahalle olan eski köylerimiz için Belediyemizin imkanlarını sonuna kadar seferber edeceğiz." diye konuştu.









