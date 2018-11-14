Ankara'daki ilk darbe girişimi davası kararına onama

ANKARA (AA) - TANJU ÖZKAYA - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında dönemin Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'nın alıkonulmasına ilişkin ilk dereceli mahkemenin 26 sanık hakkında verdiği karar, Ankara Bölge Adliye Mahkemesince onandı.

Darbe girişimi sırasında Kasırga'nın alıkonulmasıyla ilgili Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesince sanıklardan 18'inin "ağırlaştırılmış müebbet" ve 12'şer yıl, 5'inin "müebbet" ve 10'ar yıl, birinin 12 yıl hapis cezasına çarptırıldığı ve 2'sinin ise beraat ettiği davanın istinaf başvurusu Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesince karara bağlandı.

AA muhabirinin ulaştığı kararda, ilk dereceli mahkemenin verdiği hükmün usul ve esas yönünde hukuka aykırılığı bulunmadığı vurgulandı.

Yargılama aşamasında eksiklik bulunmadığı ve ispat bakımından değerlendirmenin yerindeliğine işaret edilen kararda, delilerin ise hukuken geçerli ve elverişli olduğu anlatıldı.

Kararda, mahkumiyet alanlara yönelik ceza artırımı, takdir hakkı kullanılarak bazı sanıklar için indirim yapılması ve 2 kişinin de beraat ettirilmesinin de hukuka uygun, yasal ve yeterli gerekçeye dayandığı ifade edildi.

Bu nedenle sanıkların istinaf başvurularının esastan reddinin kararlaştırıldığı kaydedilen kararda, Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinin mahkumiyetlerinin yerinde olduğu belirtildi.

Ceza dairesinin kararında ayrıca sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Davanın geçmişi

Fahri Kasırga'nın alıkonulmasına ilişkin Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesince karara bağlanan dava, başkentte ilk dereceli mahkeme tarafından karar verilen ilk darbe girişimi dosyası olmuştu.

Yargılama sonunda sanıklar Mutlu Serkan Vurdem, Ertuğrul Yavuz, Yusuf Yiğit, Erkan Erol, Mahmut Gündoğdu, Haydar Aktaş, Burhan Özdil, Ali Hızlı, Süleyman Selek, Fevzi Şimşek, Adem Parlak, Burak Ercan, Mustafa Deyan, Servet Taşcı, Mennan Yeşilbaş, Selçuk Uçar, Yüksel Karatay, Osman Ertuğal, Yunus Emre Ceviz, Güven Kiper, Ömer Erarslan, Sebhetullah Demir ve Murat Sarı "anayasal düzeni ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Bu sanıklara ayrıca "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 12'şer yıl hapis cezası verildi.

Sanıklardan Ceviz, Kiper, Erarslan, Demir ve Sarı'nın cezaları, indirim hükümleri kapsamında "müebbet" ve 10'ar yıl hapis cezası olarak belirlendi.

Eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Kurmay Albay Muhsin Kutsi Barış'a da "kişiyi hürriyetinden alıkoyma" suçundan 12 yıl hapis cezası verildi.

Sanıklarda olay tarihinde vatani görevini yapan erler Mehmet Akif Özyılmaz ve Aykut Şahin'in beraatine karar verilirken, davanın firari sanığı eski Tuğgeneral Ali Kalyoncu'nun dosyasının ayrılmasına hükmedildi.