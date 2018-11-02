Ankara'daki FETÖ soruşturmaları

ANKARA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarına yönelik soruşturması kapsamında, gözaltına alınanlardan 11'i tutuklandı.
2011'deki polislikten komiserliğe geçiş sınavı sorularının FETÖ mensuplarınca sızdırılıp örgüt üyelerine dağıtılmasına ilişkin soruşturma ile ByLock kullanıcısı oldukları belirlenen eski Sağlık Bakanlığı çalışanlarına yönelik soruşturma kapsamında, gözaltında bulunan şüphelilerin bir kısmı, Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden, sınav sorularının sızdırılıp FETÖ üyelerine dağıtılmasına ilişkin soruşturma kapsamında 8 kişi, eski Sağlık Bakanlığı çalışanlarından da 3 kişi tutuklandı.
Tutuklular, Sincan Cezaevi'ne götürüldü.