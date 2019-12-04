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Ankara'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı
ANKARA (AA) - Ankara'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı yakalandı.Beypazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.Bu kapsamda belirlenen 14 adrese düzenlenen operasyonda,...
Genel 04.12.2019, 16:48
ANKARA (AA) - Ankara'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı yakalandı.
Bu kapsamda belirlenen 14 adrese düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 11 şüpheli emniyete götürüldü.
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