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Ankara'da Sarıkamış şehitleri için yürüyüş düzenlendi

- Ayaş ilçesinde Kaymakamlık ve Belediye iş birliğiyle düzenlenen yürüyüşe vatandaş yoğun ilgi gösterdi

05 Ocak 2018 Cuma 22:41
Ankara'da Sarıkamış şehitleri için yürüyüş düzenlendi
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ANKARA (AA) - Ankara'nın Ayaş ilçesinde Kaymakamlık ve Belediye iş birliğiyle Sarıkamış şehitlerini anma programı kapsamında, "Ayaş Şehitleriyle Yürüyor. Ecdadımızı Unutmayacağız" yürüyüşü düzenlendi.

Merkez Ulucami'de İlçe Müftüsü İsmail Ünal ve din görevlilerinin katılımıyla Sarıkamış ve tüm şehitler için mevlit okutuldu.

Daha sonra Bünyamin İlkokulu önünde toplanan Kaymakam Fatih Özdemir, Belediye Başkan Vekili Burhan Demirbaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Ziya Yıldırım, İlçe Emniyet Müdürü Erol Dağdelen, İlçe Jandarma Komutanı Çağdaş Can Kadaloğlu, Müftü Ünal, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar, şehitliğe kadar yürüyüş yaptı.

Türk bayraklarını taşıyan kalabalık, şehitler için okunan duaların ardından buradan ayrıldı.

Yürüyüşe vatandaşların yanı sıra gaziler ve şehit yakınları katıldı.

Kaymakamı Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sarıkamış şehitlerini 103. yıl dönümünde rahmet, minnet ve şükranla andıklarını söyledi.

Sarıkamış harekatının 103. yılında, Ayaş'ta vatandaşlar ve öğrencilerle o günü hatırlamak ve unutmamak için bir yürüyüş gerçekleştirdiklerini belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Bundan yüz yıl önce, 90 bin vatan evladı, vatan için, millet için bir emir uğruna tek kurşun bile atmadan şehit oldular. Biz bunu gençlerimize ve yeni nesillere anlatabilmek için, aktarabilmek için bu soğuk havada bu yürüyüşü gerçekleştirdik. Vatandaşlarımız ve öğrencilerimiz son derece duygulandılar. İnşallah bu nesil, atalarının kendilerine emanet ettiği bu vatanı daha da ileri noktalar taşıyacaklardır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bu gençlik olduğu sürece, bizde de bu ruh olduğu sürece, inşallah başka karanlık günler ve acılar yaşamayız."


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AYAŞ
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