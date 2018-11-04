Ankara'da karbonmonoksit zehirlenmesi

ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift, hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Kozalan Mahallesi'nde yaşayan İlhami ve Nurgül Tanrıkulu, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
Çiftten haber alamayan komşuları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık personelince karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen çift, Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İlhami Tanrıkulu'nun, ilk müdahalenin ardından başka bir hastaneye sevk edildiği öğrenildi.