Ankara'da İtalya Milli Günü Resepsiyonu

ANKARA (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Türkiye- İtalya ticaret hacmi, 2016'da 19 milyar dolara çıkmıştır. Daha da ileri taşımamız gereken dengeli bir ticaretimiz var." dedi.

İtalya'nın 2 Haziran 1946'da düzenlenen halk oylaması sonucu monarşiden cumhuriyete geçişi sebebiyle kutlanan Cumhuriyet Bayramı için İtalya'nın Ankara Büyükelçiliğinde bir resepsiyon düzenlendi.

Büyükelçi Luigi Mattiolo'nun eşi Stefania Mattiolo'nun ev sahipliğinde Ankara'daki büyükelçilik rezidansında düzenlenen resepsiyonda, siyaset, diplomasi, iş, sanat, camiasından pek çok isim bir araya geldi.

Ekonomi Bakanı Zeybekci'nin onur konuğu olarak katıldığı resepsiyonda, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar da bulundu.

İki ülke milli marşlarının okunmasıyla başlayan programda bir konuşma yapan İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Mattiolo, şunları belirtti:

"Ülkelerimiz, hiçbir ülkenin tek başına savaşamayacağı sorunlarla karşı karşıya. Göç akını, terörle mücadele, ekonomik büyümeyi hızlandırma ihtiyacı, sosyal kalkınma bu problemlerden bazıları. Bu sorunları ortadan kaldırma ihtiyacı, bizi her alanda iş birliğimizi güçlendirmeye itmiştir."

Akdeniz ve Ortadoğu'nun istikrara kavuşturulması, terörün ortadan kaldırılması, Avrupa Birliğine uyum süreci, enerji güvenliği gibi alanlarda iki ülkenin ortak çıkarları olduğuna işaret eden Mattio, Türkiye'deki İtalyan firmaların sayısının giderek arttığını ve bunun ortak çıkarlar için yararlı olduğunu belirtti.

İtalya'daki Türk yatırımlarının da arttığına değinen Büyükelçi Mattio, "Bizim taze bir başlangıca, yeni bir vizyona ve ortak bir geleceğe ihtiyacımız var. Şimdi ortak çıkarlarımıza odaklanmamız lazım." dedi.

Büyükelçi Mattio, konuşmasını Türkçe "İlginiz için çok teşekkür ederim" ifadeleriyle sonlandırırken, Bakan Zeybekci de büyükelçinin jestine karşılık vererek konuşmasına İtalyanca başladı.

Zeybekci, "Bugün bana bir nişan takdim edilecek. Bu önemli nişanı, Türkiye ve İtalya arasındaki yakın ekonomik bağların bir yansıması olarak kabul ediyorum. Bu iş birliğinin bir yansıması olarak ve bunu daha ileri taşımak için, İtalya hükümetine ve büyükelçiye en derin teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.

Akdeniz'in iki önemli toplumu olarak Türklerin ve İtalyanların ekonomik bağlarını güçlendirmesi gerektiğine dikkati çeken Zeybekci, "Türkiye-İtalya ticaret hacmi, 2016'da 19 milyar dolara çıkmıştır. Daha da ileri taşımamız gereken dengeli bir ticaretimiz var." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ve AB arasındaki gümrük birliğinin güncellenmesinin, Türkiye ve İtalya için yeni ticari fırsatlar yaratması gerektiğini belirten Zeybekci, "Türkiye ve İtalya arasında daha fazla karşılıklı yatırımlar olduğunu görmekten mutluluk duyuyorum." diye konuştu.

Daha fazla İtalyan şirketin faaliyetleri için zamanla Türkiye'yi seçeceğine olan inancını dile getiren Zeybekci, inşaat sektöründe de son yıllarda, İtalyan ve Türk şirketlerin her iki ülkede de proje yapma konusunda daha çok ortaklaşa çalıştığının altını çizdi.

Zeybekci, Türkiye ve Türk halkı adına İtalya Milli gününü kutladı.

Resepsiyonda, Zeybekci'nin yanı sıra Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanı Lütfullah Göktaş ve İtalya Dostluk Derneği Kurucusu Musa Toprak'a çeşitli seviyelerdeki İtalyan devlet nişanı takdim edildi.

Resepsiyon, konuklara İtalya'ya özgü ikramlarda bulunulmasıyla sona erdi.