Ankara'da dolandırıcılık

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ihbar üzerine harekete geçen Çubuk Jandarma Komutanlığı ekipleri, daha önceden tespit ettikleri ilçenin kırsal mahallelerinde yalnız yaşayan yaşlı kişileri telefonla arayıp kendilerini savcı, komiser ve jandarma olarak tanıtan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Savcılık talimatıyla bu kişiler hakkında teknik ve fiziki takip başlatan jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonla V.A, A.P. ve K.K'yi gözaltına aldı.

Aralarında haberleşirken şifre olarak "parola vatan" cümlesini kullandıkları, bazı vatandaşlardan dolandırıcılık yöntemiyle 37 bin 800 lira aldıkları belirlenen zanlılar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkeme, V.A. ve A.P'nin tutuklanmasına karar verirken, K.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



